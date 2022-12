„Osszuk meg egymással a legszebb ünnepi pillanatokat!„ – írja közösségi oldalán Mikola Gergely, Encs polgármestere. –

„Több újdonsággal is készülünk az idei adventi rendezvényre, ezek közül az egyik, hogy a programok helyszínén, a Millenniumi parkban fotópontot is felállítunk majd. A látogatók, családi és baráti társaságok így egy fotóval meg tudják örökíteni, hogy ott voltak. Ehhez kapcsolódóan pedig egy kis kihívást is hirdetünk: készítsetek fotót a rendezvények alatt (nem kell feltétlenül a fotópontnál) és töltsétek fel Facebookra vagy Instagramra az #encs #adventencsen #adventencsen2022 hastaggel ellátva!”

Érdemes pályázni, hiszen fotósállványt lehet nyerni.