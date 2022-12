A koronavírus járvány óta az emberek egy része jobban fél a fertőző betegségektől. Az őszi-téli időszakban tipikusan több légúti megbetegedés, fertőzés terjed.

Utánajártunk, kell-e tartanunk tőle, hogy az ünnepek alatt influenza járvány alakul ki.

Most a nátha terjed

– Jelenleg nincs influenza járvány, nem is nagyon találkozom influenzásokkal a rendelőben. Az a típusos influenza jellemző tünete a magas láz, az izom- és végtagfájdalom. Ha ezek hiányoznak, akkor másfajta felsőlégúti megbetegedésről van szó. Inkább kevert kórképek, adeno- és rhinovírus, amelyek jellemzőek mostanában. Ezek okozzák a köznapi nevén náthaként ismert tünetegyüttest – mondta dr. Breitenbach Géza, a Praktizáló Orvosok Szövetsége – Miskolc szervezet elnöke.

– Jelenleg Németországban és Olaszországban van influenza járvány Európában. Átalában Magyarországra később szokott megérkezni. Nyugat-Magyarországról indul és utána jön csak keletre. Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe jellemzően januárban tör be. Úgyhogy reményeink szerint pandémia nélkül élhetjük át az ünnepeket – vélekedett dr. Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezetének elnöke. – A maszkviselés egyébként minden felsőlégúti fertőzés ellen véd, nem csak a koronavírus ellen. Viszont, ha valaki biztosra akar menni, akkor oltassa be magát influenza ellen!

Maszkkal influenza ellen

Az influenza leginkább a gyengébb immunrendszerrel rendelkező személyekre veszélyes. Legnagyobb számban a 14 év alatti gyermekeket sújtja.

– Miskolcon a gyerekek között napjainkban biztosan nincs influenza járvány. Egyértelműen influenzás tünetek legfeljebb elvétve, de tömegesen nem fordulnak elő. Azonban egyéb felsőlégúti betegségekkel találkozunk – jelentette ki dr. Török Lajos gyermekorvos. – A gyermekorvosi ellátás egyébként a két ünnep között is elérhető a megyeszékhelyen. Az ünnepnapokon pedig az ügyelet vehető igénybe. Utoljára négy-öt éve történt meg, hogy az ünnepi időszakban, a karácsony előtti napokban influenza járvány tört ki. Talán ez azzal is magyarázható, hogy a koronavírus járvány alatt az emberek kerülték a szoros kontaktust. Bár idén már a legtöbb helyen nem kötelező a szájmaszk, de sokan mégis viselik. Zárt térben, tömegben, különösen a tömegközlekedési eszközökön gyerekeknek is ajánlanám ezt 5-6 éves kortól. Bár az FFP3-as maszk a leghatékonyabb, de olyat kicsikre nem gyártanak. Viszont a textil maszk is kiszűri valamennyire a levegőt, de természetesen csak akkor, hogyha megfelelően tisztítják.

Enyhe emelkedést mutat

A szakemberek kijelentéseit a számok is alátámasztják. Bár a Nemzeti Népegészségügyi Szolgálat (NNK) legutolsó adatai alapján a 49. naptári héten enyhe emelkedés figyelhető meg a 48. hét adataihoz képest a légúti fertőzések tekintetében az országban, de ez nem kirívó tendencia.

„2022. december 5-11. között összesen 139 betegtől érkezett légúti minta vírus kimutatása céljából a Nemzeti Népegészségügyi Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A minták közül 7 betegnél az influenza valamilyen variánsa, 19 páciensnél SARS-CoV-2 vírus, 11 főnél RSV, 1 személynél human metapneumovírus, négy betegnél pedig rhinovírus kóroki szerepét igazolták” – tájékoztat az NNK.

„Szintén a 49. naptári héten 239 500 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 20 200 főnél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést, ami 600 fővel több mint az előző heti adat. Kormegoszlásuk szerint az akut légúti fertőzésben szenvedő betegek több mint fele 14 éves kor alatti gyermek, több mint 23 százaléka 15 és 34 év közötti fiatal, több mint 16 százalékuk 35 és 59 év közötti felnőtt, 9 százalékuk pedig 60 év fölötti idős volt a szóban forgó héten. Influenzaszerű megbetegedéssel több mint 32 százalékban 14 éves kor alatti gyermekek, közel 40 százalékban 15 és 34 év közötti fiatalok, több mint 24 és fél százalékban 35 és 59 év közötti felnőttek és több mint 12 százalék 60 éven felüli idősek keresték fel kezelőorvosukat” – írja közleményében a szervezet.

„Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 48. héten 100 ezer lakosból a becslések szerint 2 397-en mentek orvoshoz akut légúti fertőzéssel. Ehhez képest a 49. héten 2 796-an. Az ország 19 megyéje közül összesen nyolcban tapasztalható enyhe emelkedés a megbetegedések számában” – tudtuk meg.