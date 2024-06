Hogy alakult, aztán a rendőri pályája?

A rendőri pályafutásom közel 30 évét egész pontosan 27 évet Ózd városában, az Ózdi Rendőrkapitányságon töltöttem. Ott kezdtem el bűnügyi vizsgálati nyomozóként dolgozni, majd lettem osztályvezető, kapitányságvezető helyettes, majd pedig kapitányságvezető. Ezt a beosztást ott 14 éven keresztül töltöttem be.

Hogyan jött aztán Mezőkövesd?

Azt hiszem, hogy elég sok időt töltöttem a szülővárosomban és minden karrierben kell lenni egyfajta változásnak, és ez az ilyen beosztásban erősen jellemző. Ma már a szolgálati törvény alapján nem lehet tíz évnél többet egy kapitányság élén eltölteni. Nekem volt egy ajánlatom főkapitány úrtól. Kértem, hogy hallgattassék meg az ilyen kívánságom és én mezőkövesdi rendőrkapitányként tudtam magam a továbbiakban elképzelni. Ez másfél, közel két évvel ezelőtt történt. Főkapitány úr volt olyan emberséges, hogy ezt a kérést tudomásul vette, és én azóta a mezőkövesdi járásban teljesítek szolgálatot.

Oda is költöztek, a családja is?

Igen, ez nyilván a családom életében is egy váltást jelentett, elköltöztünk, a nejemnek megmaradt a korábbi munkahelye. De nyilván ez egy felépített folyamat volt már a fejünkben, hiszen ezt egy ideje elterveztük a gyermekünk miatt.

Nyilván egy kapitányság vezetése nem volt újdonság, tulajdonképpen a hely változott. Bár ez gyakorlatilag majdnem a vármegye két ellentétes pontja, de azért mégiscsak egy vármegyén belül maradtak. Mégis mennyire van különbség mondjuk egy egy ózdi kapitányság és egy kövesdi kapitányságon a munka között? Vagy van e egyáltalán különbség?

Nekem fontos volt, hogy vármegyén belül maradjak, de érzem a különbséget észak és dél között. Nyilván a kapitányság működési területe a települések száma, a hivatásos állomány létszáma más. Ezek azok a mérvadó dolgok, amikben a változást leginkább leghamarabb lehet érezni. Az ózdi rendőrkapitányság az két járás, az ózdi és a putnoki területén negyvenhárom települést magába foglalva terül el, ehhez képest a mezőkövesdi rendőrkapitányság a mezőkövesdi járás területén diszponál huszonhárom településen. Kevesebb a lakosságszám ez nem határmenti kapitányság ehhez mérten kevesebb az állomány létszáma is, de vannak egyéb nehezítő körülmények itt is szép számmal, hiszen itt azért a térségnek más a specifikuma. Akár az, hogy idegenforgalmi turisztikai területről beszélünk, említhetjük a Zsórit vagy a bogácsi gyógyfürdőt, vagy például ennek a járásnak van focicsapata, NBI-es labdarúgó mérkőzéseket kell biztosítani. Ezek újdonságok voltak nekem is.