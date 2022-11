Az elmúlt napokban elhunyt szeretteinkre emlékeztünk. Bár mindenszentek napja kedden van, de a hosszú hétvége minden napján sokan látogattak ki a temetőkbe. Kedden a Diósgyőri és Szentpéteri kapui sírkertben jártunk. Láttunk a felesége sírja előtt imádkozó idős férfit, gyermekes családokat, akik együtt gyújtottak gyertyát a nagymama sírjánál, és olyan látogatóval is találkoztunk, aki mindennap elmegy elhunyt felesége sírjához.

Mindig hazajön

Kis seprővel tisztogatta édesanyja síremlékét Varga Mária a Diósgyőri temetőben. Nem örült, hogy megzavartuk, hiszen jobban szeretett volna magában emlékezni, de aztán mégis szívesen idézte fel szülei emlékét.

– Olaszországban élek már jó néhány éve, és mivel egyedüli gyerek vagyok, mindenszentekkor minden évben hazajövök a szüleim sírjához. Vannak ugyan itthon barátaim, ismerőseim, akik nagyon sokat segítenek, rendbe teszik a sírt, ha esetleg nem tudnék hazajönni vagy kések, de az idén is sikerült eljönnöm, csakúgy, mint az elmúlt években. A piacon vettem meg a virágokat, azzal díszítettem fel édesanyám nyughelyét. Sajnos itt van fölöttünk ez a hatalmas fa, ami úgy döntött, hogy éppen mindenszentekre hullajtja le a levelét. Ezért naponta többször is kijövök lesepergetni a sírt. Tegnap is itt voltam, tegnapelőtt is, és ma reggel is itt vagyok. Délután még visszajövök a gyertyákat újragyújtani – sorolta Mária, közben kis seprőjével eltávolította a folyamatosan hulló, sárguló leveleket.

Varga Mária édesanyja sírjánál

Fotós: HE

Mint mondta, fontosnak tartja a sírok gondozását, feldíszítését, mert erősen kötődik a szülőhazájához, itt nyugszanak a szerettei. Amíg élt az édesanyja, szívügyének tekintette, hogy mindennap friss virág legyen az ő szülei sírján.

– Most azt nem tudom megoldani, hogy mindennap friss virágot hozzak, de van a síron sok művirág, és amikor itthon vagyok, élő virágot is hozok. Van egy másik sírom is a szomszéd temetőben, ott az édesapám nyugszik, mert a szüleim elváltak. Azt is ugyanúgy rendben tartom, csak az egy picivel könnyebb, mert az unokatestvérek is segítenek. A szüleim csodálatos emberek voltak. Csodálatos volt a gyerekkorom is – tette hozzá kissé elérzékenyülve Mária.

Még azt is elmesélte, hogy több barátnője megkérdőjelezi a sírok gondozásának a fontosságát azt hangoztatva, hogy úgyis csak egy darab beton. Gyertyát gyújtani akár ezer kilométer távolságból is lehet a szülők fényképénél, mondják.

– Ez részben igaz, de addig, amíg tudom, ápolom a hagyományt, gondozom a szüleim sírját. A halloween helyett a mindenszenteket szeretem ünnepelni, az sokkal szebb formája a halottainkra való emlékezésnek. Ők lélekben velem vannak, akár hol vagyok, de ez az emlékhely fontos nekem – tette hozzá Mária.