Nagy volt a sürgés-forgás szerdán kora délután Kisgyőrben, hiszen kamionra pakolták a Nemzet Betlehemét.

– Három évvel ezelőtt álmodtuk meg, hogy ne csak Kisgyőrben legyen betlehem, hanem az Országháznál is, ami nemzeté – nyilatkozta Kékedi László, Kisgyőr polgármestere. – A hagyományos kisgyőri családi kézművestábor fogta össze ezt a munkát, ám az elkészült mű Kárpát-medencei összefogás eredménye, hiszen például Felvidéken öntötték a harangot, Erdélyben faragták az istállót és készültek szobrok többek között Csécsén, Keszthelyen is. Összesen 39 település segített nekünk ebben.

Népművészeti alkotásokkal

Azt is megtudtuk: készült egy rönkből kifaragott hatalmas szánkó is, amely a pásztorok mögött kap majd helyet. Erre népművészeti alkotásokat biztosít a Népművészeti Egyesületek Szövetségének 64 tagszervezete, amelyből minden egyesület képviselteti magát egy-egy alkotással, mintha a pásztorok ezt vinnék a kis Jézusnak. Ez szimbolikus is, hiszen mindenki hozzájárult a Nemzet Betlehemének elkészültéhez.