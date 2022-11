Már egészen biztos, hogy a Mikulás az idén teli puttonnyal érkezik majd a MIÓVI Vadász Úti Tagóvodájába. Az Észak-Magyarország és a Borsod Online munkatársai ugyanis egy-egy tábla csokoládét (volt, aki többet is) dobott be abba a nagy piros dobozba, melybe várjuk olvasóink adományit is. A szerény körülmények között nevelkedő gyermekek biztos, hogy nagy örömmel fogadják majd a Mikulás ajándékát, most még nem is gondolják, milyen sok meglepetésben lesz részük.

Az idén ismét meghirdettük csokigyűjtő akciónkat. Székházunk földszintjén elhelyeztünk egy hatalmas, piros dobozt, ide várjuk az édességeket. Kérjük kedves olvasóinkat, ha erre járnak (Miskolc, Zsolcai kapu 3.), hozzanak magukkal egy-egy tábla csokoládét ha tehetik, hogy örömet szerezhessünk azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei nem engedhetik meg maguknak, hogy meglepetéssel kedveskedjenek csemetéiknek. Ezen a télen a MIÓVI Vadász Úti Tagóvodája kis növendékeinek szeretnénk örömet szerezni, és sok-sok csokit eljuttatni nekik. A csokikat december 4-éig várjuk.

Dallal, verssel

Szabó Andrea Éva tagintézmény-vezetőtől megtudtuk, gyermekeik minden évben nagy izgalommal várják a Mikulást. Dallal, verssel és kis ajándékkal készülnek, és az oviban az a szokás, hogy tejjel és keksszel is megkínálják a jó öreg nagyszakállút. A puttonya azonban sokszor elég soványka, mert a szülők, mivel nehéz körülmények között élnek, nem tudnak édességre áldozni. Egy fiatal házaspár támogatja az óvodát, de ők is csak lehetőségeikhez mérten tudják segíteni a 40 gyermeket.