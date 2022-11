- Szeretettel veszünk minden adományt - mondta dr. Büdi László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház orvosigazgató-helyettese, aki szólt arról is, hogy adomány és adomány között ugyan nem tesz különbséget az ember, azonban vannak azok az adományok, amelyek az ország egész lakossáságát egyfajta „érzelmi cunamiban küldik”, és óriási sikerük is van. - Ezek is nagyon jó adományok. És van a másik típusú adomány, amelyben a háttérből szerényen olyan célokat támogatnak, amik szinte biztos, hogy nem járnak csillogással. Azt gondolom, hogy ez az igazi humanitárius segítség - hangsúlyozta az orvosigazgató-helyettes.

Dr. Büdi László ismertette, hogy a speciális eszközök között vannak olyanok, amelyek az elfekvés megelőzéséhez és kezeléséhez nyújtanak segítséget, és vannak köztük terápiás ágyak, pneumatikus és statikus matracok is, amelyeket a gyermekgyógyászatban is használhatnak.

- Az öntudatos polgárság több mint 300 éve kér részt a közügyekből, és tesz is bele erőforrást, kapcsolati tőkét, vagy akár önkéntes munkát. Erről Réti László, a Rotary Magyarország kormányzója beszélt. - Ez nemcsak most van így, és nemcsak itt, hanem a világ több mint 35 ezer és Magyarország 56 Rotary Klubjában. Van, amelyik klub a tehetségeket gondozza, van, amelyik a társadalmi leszakadást próbálja megakadályozni, és vannak olyanok, akik különleges ágyakat adnak – utalt a Rotary Miskolc-Tapolca mostani adományára.

- Ez egy nemzetközi összefogás volt, így nemcsak a Rotary Angyalok és a Rotary Miskolc-Tapolca vett benne részt – ismertette Apáti Pál, a Rotary Klub Miskolc-Tapolca titkára, aki kiemelte, hogy összesen 3 földrészről 16 klub felajánlásából valósulhatott meg ez a mostani adomány. - Ennek az összefogásnak köszönhetően 24 magyarországi egészségügyi és szociális centrumnak tudtunk adományozni olyan eszközöket, amelyek a felfekvés megelőzésére és a terápiában alkalmazható Kisvárdától Szombathelyig, 9 magyar városban.

Forrás: ÉM

Az eszközöket a hospice-ellátásban, az onkológián és a többi között a GYEK Intenzív Osztályán vehették birtokba a betegek. Az eszközök értéke mintegy ötmillió forint.