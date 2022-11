A Miskolc felőli városkapuban, a hármas számú főút mentén található az újonnan épült görögkatolikus templom, amelyet szombaton ünnepélyesen szenteltek fel. A templomszentelés szent liturgiával kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp metropolista atya vezetett dr. Orosz Atanáz miskolci, valamint Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel, valamint a kerület papjaival közösen. Ünnepi beszédet mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Tállai András országgyűlési képviselő, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára.

A kormány támogatja az egyházakat

Soltész Miklós beszédében hangsúlyozta, a keresztény felekezetek és azon belül a görögkatolikus egyház a hit és a kereszténység erősítése mellett rengeteg olyan közfeladatot vállal át, amelyek a rászorult, elesett, vagy idősebb embereket szolgálják.

„A miskolci egyházmegye is hatalmas feladatokat végez el, hiszen amellett, hogy kollégiumokat újított fel, csecsemő és anyaotthonok, illetve szociális otthonok működtetésében is szerepet vállal” – mutatott rá az államtitkár. Hozzátette: A templomépítések is legalább ilyen fontosak. Az egyházmegyében húsz templomot újítottak fel, és három új is épült, amelyeket a kormány a kezdetektől fogva támogatott, és a jövőben is támogatni fog, a nyékládházi templom építéséhez például 88 millió forinttal járult hozzá.

Fotós: Ujlaki Attila

Tállai András hangsúlyozta, a nyékládházi templom felépülése is azt mutatja, hogyha a keresztény emberek képesek összefogni, akkor minden feladatot, ami előttük áll, le tudnak küzdeni.

„Nyékládházán olyan görögkatolikus közösség van, amely a hit erejében bízva tudta megépíteni ezt a templomot” – emelte ki. Ő is rámutatott: a kormány jelentős forrásokat biztosít templomok felújítására és építésére is, ennek az eredménye a mai ünnep is.