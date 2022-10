Az idén is a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében rendezik meg a Fazola Fesztivált, ezúttal a 15.-et.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Gyűjteményének munkatársai szabadtéri rendezvényre hívják az érdeklődőket október 8-án, szombaton délelőtt 10 órától délután 3 óráig Újmassára.

A megnyitó után tiszteletbeli kohászt avatnak, majd a minden évben nagy sikert arató látványcsapolás következik a Fazola-kohónál. Az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány azt mutatja be, miként történhetett a vascsapolás Fazola Frigyes idejében, az 1800-as évek elején. 11 órától már a kovácsok „zenélnek” kalapácsukkal. Bárki megismerheti erőt próbáló és ügyességet igénylő munkájukat, valamint a kovácsolás technikáját.

A nagykalapács

Határ a csillagos ég! – Űrmérnökség Miskolcon. Ezzel címmel tart bemutatót a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara. Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar az öntészet rejtelmeibe avatja be a kicsiket és nagyokat, valamint az anyagtudományi játszóházba is várja őket. Ezután egy kis mozgás következik. Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület kamabajnokságra hívja a csapatokat. Életre kel a nagykalapács is, amikor a vízikerekes hámorban mesterségbemutatót tartanak a farkaskalapáccsal. Ha valaki kíváncsi rá, hogyan készül a diósgyőri sín, a hengerlési bemutatón érdemes részt vennie a vasverő hámorban.

Lesznek múzeumpedagógiai foglalkozások is, déltől 1 óráig pedig tárlatvezetések, amiknek keretében a látogatók megismerhetik a Kohászati Gyűjtemény kincseit. Emelem kalapom címmel a Miskolci Gombász Egyesület tart gombaismereti bemutatót és játékos gyermekfoglalkozást. Izgalmasnak ígérkezik a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Mérnöki Kamara beszélgetős programja is, ahol az ipar és a gazdaság lesz a téma.

Szakmai bemutatkozó programokkal készül az Északerdő Zrt., valamint a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola. A színpadon pedig déli 12 órától a Montázs Egyesület ifjú színjátszói szemelvényeket adnak Fazola Henrik életéből, melynek alapja Kriston Béla A megszállott című regénye. A rendezvény ingyenesen látogatható.