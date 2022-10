Dr. Ignácz Dávid jegyző: December 19-től január 6-ig igazgatási szünet lesz a polgármesteri hivatalban takarékossági okokból. Ilyen még nem volt a város történetében. Természetesen a fontos ügyeket ellátja a hivatal. A kormány által a feladatellátáshoz adott pénz nem elegendő már.

Hollósy András, KDNP: Mélyebb tartalmú az előterjesztés. Kapcsolódik ehhez az a tény, hogy a Bogáncs utcai naperőmű nem működik. Ha működne, akkor 100 milliós megtakarítása lenne a városnak.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető: A szénszünet nem példa nélküli az év végi ünnepek idején. A kormányrendelet december 22-től rendeli el a szünetet. Furcsa, hogy ezt nem veszi figyelembe a miskolci önkormányzat. Hogy gazdálkodják ezt ki a munkavállalók a szabadságkeretükből?

Soós Attila, Fidesz: Spórolni kell. Ez a napirend is erről szól. A lehetséges csőd árnya kerülgeti Miskolcot. Ez akkor állhat be, ha a lejárt számlák hatvan napon túliak. Ilyen esetben a polgármesternek tájékoztatnia kell a pénzügyi bizottságot. Ilyen tájékoztató eddig nem volt. Ez szabálysértés.

Szopkó Tibor alpolgármester: Ez tényleg egy szénszünet. Ki gondolta volna ezt, hogy újra lesz ilyen. Ezért volt szükséges az összes takarékossági intézkedés. Az önkormányzat ráadásul saját magán kezdte a takarékosságot.

Szarka Dénes, Velünk a Város: Hatalmas munkát végeznek rossz körülmények között a hivatal és a holding dolgozói. Ezért csak köszönet jár. Lehetne szó az otthoni munkavégzésről is.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk: Miért áll a naperőmű?

Dr. Ignácz Dávid jegyző: Szénszünet az iskolában volt, a hivatalban nem.

A naperőművel kapcsolatban 300 milliót vont vissza az állam. A naperőmű hibáját remélhetőleg hamarosan elhárítják.

A hivatal jelenleg 200 millió forinttal hatékonyabban gazdálkodik, mint korábban.

10:47

Először 8. napirendi pontot - Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésével kapcsolatos vélemény megfogalmazására - tárgyalja a közgyűlés.

A helyi rendőri vezetők kinevezésekor a városi közgyűlésnek véleményezési joga van. A testület így meghallgatja dr. Bakk Richárd ezredest, akit október 1-jétől a Miskolci Rendőrkapitányság vezetésével bíztak meg. Amennyiben a megbízott elnyeri a képviselők bizalmát, december 1-ével megkapja a posztra a kinevezését is.

Dr. Bakk Richárd: Miskolcon született és itt nőtt föl. 1996-ban kezdődött a rendőri pályafutása, amely végig a városhoz és a megyéhez kötődött. A ranglétrán felfelé lépegetve jutott el a miskolci rendőrkapitányi megbízáshoz. Ezt megelőzően Kazincbarcikán volt rendőrkapitány. Nagyon jó állapotban lévő miskolci rendőrkapitányság vezetését veszi át. Ezt szeretné folytatni és még eredményesebbé tenni a testületet. A nehéz gazdasági helyzet ellenére arra kéri a városi közgyűlést, hogy a jövő évi költségvetés készítésekor gondoljanak a rendőrségre. Továbbra is a város közbiztonsága lesz az elsődleges feladata a miskolci rendőrségnek. Polgárbarát, intelligens rendőrséget szeretne megvalósítani.

Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető: A frakció támogatja a kapitányjelöltet. Fontos, hogy a miskolci rendőrség sikeres legyen. A város rossz gazdasági helyzetében is elkötelezettek vagyunk a közbiztonság mellett.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető: A KDNP és a Fidesz támogatja a kapitány megbízását. Kérjük, hogy folytassa az elődei által megkezdett nagyon jó munkát. Örömteli, hogy évről évre javulnak a rendőrségi statisztikák. A rendőrök jelenléte is nagyon fontos. A megelőzés nagyon fontos. A fiatalok megszólítása elsődleges és ebben a kapitányság példamutató munkát végez. A közrend és közbiztonság nagyon fontos. Sajnos a városi rendészek nem tudnak a rendőrségez hasonlóan színvonalas munkát végezni.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város: Jó, hogy egyelőre nincs szó a miskolci rendőrőrsök bezárásáról, összevonásáról. Az energiaválság itt is jelentkezik. A képviselők a rendelkezésükre álló pénzből is támogatják a rendőri munkát.

Bazin Levente, Velünk a Város: A rendőri bérek rendkívül alacsonyak. A munkakörülmények nem jók. Ezért a Belügyminisztérium a felelős. Több forrást kell biztosítani a város közrendje érdekében. A kibontakozó szociális válság hatni fog a közbiztonságra is.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz: Kitartást kívánok az új kapitánynak. Kérem, hogy fokozzák a közterületen való jelenlétet. Igaz-e, hogy a vasgyári rendőrőrs bezár? Van-e valóságalapja, hogy az Újgyőri főtéren lesz őrs?

Szarka Dénes, Velünk a Város: Nehéz időszak előtt álunk a közbiztonság szempontjából. Extra hatékonyság lesz szükséges. Erre megfelelő embernek tartják az új kapitányt. Meg kellene állítani a leszerelési hullámot. Ez a kormány feladata. A rendészet utcai jelenléte is jobb lett az utóbbi időben. Hatékonyabb lett a munkájuk.

Dr. Kovács László, KDNP: Tapasztalt rendőri vezető megbízásáról van szó. Ez fontos. Az tapasztalható viszont, hogy a rendőri jelenlét csökkent az utcákon. Pedig a közbiztonság szempontjából fontos lenne. Kellene az Újgyőri főtérre a folyamatos rendőri jelenlét. A hétvégeken megszaporodott a szórakozók száma a miskolci belvárosban.

Szopkó Tibor alpolgármester: Nem a legjobbkor kapta a feladatot az új kapitány. Az embereket, a családokat is sújtja a helyzet, ami a közbiztonság romlásához vezethet. A válsághelyzet megoldásában együtt kell működnie a városnak a rendőrséggel. A rendészet költségvetéséből egyetlen forintot nem vettünk el idén.

Badány Lajos alpolgármester: A városvezetés nevében jó munkát kívánunk az új rendőrkapitánynak. A város 80 millió forinttal támogatja a rendőrséget a rossz anyagi helyzet ellenére. Fontos a rendőr-rendész járőrpárosok jelenléte.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk: Jelenleg úgy néz ki, hogy a miskolci rendőrőrsök egyelőre megmaradnak. Ez nagyon jó. Vannak olyan városrészek, amikre továbbra is figyelni kell.

Dr. Bakk Richárd: Köszönöm a bizalmat. Igényt tartok a támogatásra, segítségre. Folyamatosan beszélnünk kell a problémákról. A közbiztonság nagyon fontos a miskolciak számára. Ebben működjünk együtt.

10:03

Szopkó Tibor alpolgármester napirend előtti felszólalása: reális képet akarnak adni a város helyzetéről és elmondani a legszükségesebb teendőket. Minden egyes esetben a kormány kéréseinek megfelelően jár el a város. A kormány arra kérte az önkormányzatokat, hogy faragják le a kiadásokat és a legfontosabb feladatok ellátására koncentráljanak. Azért hangzik el ismét e helyzetértékelés, mert a legutóbbi rendkívüli közgyűlési ülésen nem volt jelent a Fidesz és a KDNP frakciója. A város számára idén 7,5 milliárd forint a rezsiszámla, jövőre pedig megközelíti a 20 milliárd forintot. A 40 milliárd forintos költségvetésben ez nagyon nagy rész. Cél a legfontosabb alapfeladatok ellátása: óvoda, bölcsőde, szociális szféra, egészségügy, alapellátások. Fontos szempont a munkahelyek megtartása is. A nem kötelező feladatok másodrangúak. Már idén többletkiadások terhelik az önkormányzat kasszáját, amelynek fedezetét rendkívül nehéz előállítani. A szolgáltatás - közösségi közlekedés, ivóvízszolgáltatás - területén az energiaárak emelkedése miatt kigazdálkodhatatlan többletterhek keletkeznek. Az önkormányzat idén augusztusban visszafizette a mintegy 9 milliárd forintos kötvényterheit. Az önkormányzat vezetése és szakemberei folyamatosan azon dolgoznak, hogy megfelelő takarékossági intézkedéseket vezessenek be és megmentsék a csődtől a várost. Létrejött a városvédelmi alap, amelyben közel 800 millió forint van. A barlangfürdő megmentése érdekében is nagy energiákat fektetett be az önkormányzat. Megkezdődött a tárgyalás a kormánnyal az alapfeladatok ellátáshoz szükséges központi segítségről. Veres Pál polgármester jelenleg is a fővárosban tárgyal ebben a kérdésben. Kiderült az is, hogy érdemi kormányzati beavatkozásra idén nem számíthat a város. A cél tehát ennek az évnek a túlélése. A jövő évről pedig még szó sincs. Ez nemcsak Miskolc problémája, mindegyik önkormányzat ebben a helyzetben van. Saját erejéből egyetlen nagyváros sem lesz képes kigazdálkodni ezt a költségnövekedést. A jövő évi költségvetésből – jelenlegi tudásunk szerint – közel 17 milliárd forint hiányzik. Ez megoldhatatlan. Ebben a helyzetben a közös fellépés, közös munka lehet csak eredményes. Mindenki vesse be a lobbierejét, hogy a városnak jobb legyen.

9:29

A legérdekesebb napirendi pont a Salkaházi Sára Miskolc Programmal foglalkozik: a városvezetés idén saját erőből nem akarja kifizetni az időseknek fejenként járó 13 ezer forintos egyszeri pénzügyi támogatást.

Ugyancsak érdekes az MVK jegy- és bérleteinek áremeléséről szóló előterjesztés. A magasabb tarifákat január 1-jétől tervezik bevezetni.

A Fidesz és a KDNP néhány nappal ezelőtt rendkívüli közgyűlési ülést kezdeményezett a Salkaházi Sára Miskolc Programot is tartalmazó rendeltet módosításáról. Mivel rendes közgyűlési ülés is van, így annak keretében kell napirendre tűzni a javaslatot. A testület azonban most szavazással úgy döntött, nem tűzi napirendre az előterjesztést.

A közgyűlés kiegészült, 26 képviselő van jelen.