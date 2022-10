A Magyar Kétfarkú Kutyapárt megyénkbeli képviselői igyekeznek megfelelni az állatos képekkel díszített miskolci buszváró ügyében az elvárásoknak. Bár mint írták, egyelőre nem kapta konkrét útmutatást, hogy esetükben milyen jogszabályok lehetnek iránymutatóak. Az ismert eljárási rend szerint településképi hozzájárulása a tervezési szakaszban lehet szükség. Ezért azonnali intézkedést foganasítottak, és „elindítottak egy portyázó csapatot a Ganümédeszi Kolonialista Párt szíriuszi központjába, ahol az ormányablakon keresztül megigénylik az időgép használatát”. Megjegyezték: sajnos itt is 30 napos a kérvények átfutási ideje, úgyhogy kis türelmet kérnek. Ráadásul az utazási idő körülbelül 500 földi év.

Az embereknek tetszik

Mint arról többször írtunk, a kutyapárt legújabb miskolci akciója nagy sikert aratott az emberek körében, vidám, színes állatos képekkel díszítették föl Miskolcon a Szent Anna templom mögötti buszvárót. Ezt az emberek jelezték is a közösségi oldalon, több ezer szívecskével vagy like-kal. Ózdon is akciózott a kutypárt, itt Gucci feliratos esőbeállót alkottak a város szegények lakta területén.

A napokban Szunyogh László, Miskolc főépítésze jelezte, a pártnak tulajdonosi hozzájárulást kell kérnie, hogy maradhasson a dekoráció, hiszen azt engedély nélkül helyezték el. Erre a felvetésre született a párt fenti válasza. A főépítész azt is megjegyezte, hogy a buszváróra helyezett színes táblák ebben a formában balesetveszélyesek.

Rozsdásan árválkodott

Kérdeztük a kutyapárt megyei képviselőit, mi volt a céljuk a buszvárók színesítésével.

– A miskolci buszmegállóval arra szerettük volna elsődlegesen felhívni a figyelmet, hogy a településképbe nehezen illeszkedik a belváros és belváros közeli egységes megjelenésű utasvárók sorába a Szent Anna téri megálló, amit ezek közül egyedülálló módon nem cseréltek ki, és ott árválkodott rozsdásan, málló festékbevonattal, összefirkálva – fogalmazott Kiss Gábor, a párt miskolci képviselője. – Szerintünk, ha az általunk felpimpelt formában marad is, szebb, hasznosabb és a Miskolcon élők is kaptak egy szerethető objektumot. Ha pedig lebontják a dekorációk, akkor valószínűleg nem hagyják az eredeti, erodált állapotban. Mindenesetre Veres Pál polgármester Facebook-posztjából kiderült, az emberek döntöttek. Ezeket egy demokratikus vezetésnek illene figyelembe vennie – hívta fel a figyelmet a képviselő.

Az ózdi buszváróval kapcsolatban Gyurgyák Tamás, a párt ózdi képviselője válaszolt.

Mint fogalmazott, az ózdi emberek 99,9 százalékának tetszett a híres, és nem mellesleg nagyon drága buszmegálló. Tetszésüknek a közösségi oldalon is hangot adtak. Volt, akit a design fogott meg jobban, másokat a mögötte lévő elgondolás. Elhangzott egy kommentelőtől, a „társadalomkritikus projekt” kifejezés is. Ennek jelentésére igazán akkor ébredtünk rá, amikor ismeretlenek hazavitték a buszmegálló lemezeit, hogy megmentsék az önkormányzat felületi festése elől. A területi képviselő ugyanis jelezte, hogy újra fogják festeni a buszmegállót, mert ilyen formában nem maradhat a településen.

– A projekttel alapvetően szerettük volna felhívni a figyelmet a megye, azon belül is Ózd elhanyagolt helyzetére. Gondoljunk például a szélesedő társadalmi szakadékra, vagy a pont aktuális leépítésekről a Wellisben. Az igazán nagy probléma ismét Ózdot érte el először, és ez talán egy kicsit fontosabb, mint egy felújított buszmegálló – tette hozzá Gyurgyák Tamás.

Kutyika nincs rajta

Kiss Gábortól kérdeztük, kívánják-e a miskolci buszváró színes tábláit biztonságosan rögzíteni, hiszen a főépítész szerint azok balesetveszélyesek.

– A kartoplaszt táblákat 487 darab uv-álló gyorskötözővel rögzítettük, biztosan meg lehet találni a módját, hogy ezek balesetet okozzanak, de mi egyelőre nem látjuk ennek a lehetőségét emberi beavatkozás nélkül – fogalmazott a képviselő. Hozzátette: a főépítész azt is szóvá tette, hogy a dekoráción szerepel a párt logója. – A grafikus elemek hibrid állatokat jelenítenek meg, tehát több állatfaj keverékét, ezek között van egy kutya-, pók- és hangyászsün hibrid is. Kutyika mint pártlogó azonban nem szerepel rajta – hangsúlyozta Kiss Gábor, majd felidézte: a hasonló streetart jellegű akcióik általában a környezet jobbá tételéről szólnak. Szeretnék felhívni a figyelmet az önkormányzati vagy állami kötelezettségekre.

– Ha lehet, hasznosabbá vagy legalább szebbé tesszük a környezetünket, a szokásos lamentálás, mások hibáztatása helyett a cselekvés hasznosságát hangsúlyozzuk. Miskolcon a belvárosi ingyen sörgyárunk nyomán hamarosan elkezdődött az Avas Szálló épületének felújítása, a zebraevő pacmanek elintézték, hogy az Uitz-Vörösmarty kereszteződésnél jól látható, teljes felfestésű zebrát használhassunk, a kátyúevő szörnyet is a kátyú javításával tudták elrejteni. A közlekedési vállalat infotermináljait gyorsabban helyreállítják, ha játékgépesítjük őket. A Tiszai pályaudvar aluljárójával is dekorációnk után kezdtek el foglalkozni, több mint egy évtized után. Ez csak Miskolc, de sok egyéb más akciónk is volt, nemcsak a városban, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, melyekről a közösségi oldalunkon beszámoltunk.

Végül azt kérdeztük a kutyapárttól, mi lesz a következő akciójuk.

– Sok esetben viszonylag rövid tervezést követően akciózunk, ezért nehéz engedélyeztetni bármit is, mert egy-két héten belül döntünk, hogy éppen mibe is kezdünk bele. Lehet, hogy egy újabb buszmegálló? Találtunk több fel nem újított megállót is… – válaszolta Kiss Gábor.