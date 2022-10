Tetszik az embereknek, tetszik a főépítésznek, de így szabálytalan és balesetveszélyes. Nemrég írtunk róla, hogy szeptember végén a Szent Anna templom mögötti buszmegállóban a buszváró falait afrikai állatokat ábrázoló képekkel dekorálta ki. Kiderült, az akciót a Magyar Kétfarkú Kutya Párt helyi „passzivistái” hajtották végre, logójuk szerepel is az alkotáson. Bár, ahogy a párt esetében megszoktuk, dekorálásuk spontán módon, engedély nélkül történt, de az utazóközönség körében nagy sikert aratott a vidámmá és egzotikussá varázsolt buszváró.

Szivecskék

Ezt az emberek jelezték is a közösségi oldalon. Veres Pál, Miskolc polgármestere azt kérte, akinek tetszik, szívecskét küldjön. Mára 2,4 ezer like vagy szív található a posztja alatt, negatív jelzés azonban egy sem. Lapunk internetes portálja, a Borsod Online is véleménynyilvánításra buzdította az embereket. Itt jelenleg 721 szív és like jelzi olvasóink tetszését.

Amikor a buszmegállóról szóló cikkünket megírtuk, kérdeztük Szunyogh László, Miskolc főépítészének véleményét is, hiszen neki nagy szerepe van abban, hogy maradhat-e a különös buszváró vagy sem. (Mint ismeretes, a kutyapárt más településeken is követett el hasonló akciókat, de legtöbb helyen a városvezetés nem nézte jó szemmel, és vagy lemázolta, vagy elszállíttatta az alkotást.)

Akkor a főépítész nem válaszolt lapunknak, most azonban a miskolci önkormányzat sajtóosztályától érkezett egy link, melyen a város oldalán megjelent írás található a főépítész tollából, ami végül nem ad egyértelmű választ, hogy maradhat-e az afrikai hangulat a buszmegállóban vagy sem.

Önkormányzati tulajdon

Szunyogh László hangsúlyozza: a megállók önkormányzati tulajdonban vannak, közterületen. Mint utcabútorok, mindenfajta velük kapcsolatos beavatkozás településképi bejelentés kötelezettségével jár. Ugyanígy bejelentési kötelezettség vonatkozik a közterületen elhelyezendő reklámokra, a párt logójára is. A város főépítésze számára ez az egyetlen eljárás, ahol hatósági felelőssége van! A hatósági eljárásban nem tehet kivételt, sem politikai hovatartozás, sem személyes ízlés vagy tetszés szerinti szempontból. A dekoráló azonban előzetesen nem adott be semmilyen kérelmet. Márpedig a főépítésznek a kérelem alapján kell elbírálnia az engedélyezést, hangsúlyozta Szunyogh László.

Jelezte: az aktivisták nem rongáltak meg semmit, ideiglenes, könnyen eltávolítható megoldást alkalmaztak. A könnyedén felerősített táblákat azonban már egy erősebb szél is megrongálhatja, felkaphatja, és az úttestre sodorhatja, ezzel komoly kárt, balesetet okozva.

„A miskolci önkormányzat és a városi főépítész is partner kíván lenni a hasonló városszépítő kezdeményezésekben. Ha valaki jót akar tenni a településünkön, véletlenül sem szeretnénk megakadályozni. Csupán csak rendezett keretek közé szeretnénk terelni. Azonban szükség van a tulajdonosi hozzájárulásra. Ezt meg kell kérni. Ez a jogkövető magatartás.

Az említett pártnak is felajánljuk most és a jövőben is az együttműködést”, hangsúlyozta a főépítész.

Kerestük a kutyapártot is, azt ígérték, hamarosan felveszik velünk a kapcsolatot.

Ózdon lemázolják

Korábban megírtuk, hogy Ózdon is történt hasonló buszvárószépítés, szintén a kutyapárt akciójaként. Ott a Gucci, olasz divatmárka nevével és logójával díszítették fel az egyik beállót. Váradi József, a terület önkormányzati képviselője az akció után azt nyilatkozta, hogy mivel a párt nem kért engedélyt az önkormányzattól, felületi festést végeznek, mert a dekoráció nem illik a környezetbe. Azóta a kutyapárt által nem szakszerűen felhelyezett, műanyagból készült oldalfalakat a helyiek szétszedték. A beállót pedig az önkormányzat dolgozói újrafestették, tudtuk meg a képviselőtől.