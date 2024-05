- A tavaly őszi visszajelzések azt mutatták, hogy minden szempontból sikeres volt a bemutatkozásunk, egyben a visszatérésünk - mondta Jacsó Tibor, az Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zrt. (ÉMAM Zrt.) vezérigazgatója, a II. Hell Diósgyőr Rally főszervezője. - A csapatok, a versenyzők és a nézők is elismerően beszéltek a 2023-as futamunkról. Sportszakmai szempontból tehát van egy jó alap, amire építhetünk. Idén azonban az ORB1 és a Historic is érkezik hozzánk, a nagyobb mezőny értelemszerűen több feladatot hárít ránk. A kollégáimmal együtt azon dolgoztunk, hogy május utolsó vasárnapján is mindenki elégedett legyen, és ismét jó szájízzel távozzanak a magyar rali egyik fellegvárából.

Fotó: Csoma Arpad

A II. Hell Diósgyőr Rally központja ismét a DVTK Sportliget lesz, ahol maradéktalanul ki lehet szolgálni a versenyre érkező párosokat, a csapatokat és természetesen a szurkolókat is.

- Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavaly ősszel sikeresen lebonyolított Rally2-es és Rally3-as viadal után idén sikerül szintet lépni - fogalmazott egy hónappal a verseny előtt dr. Világi Péter, a DVTK kommunikációs igazgatója. - Most az első osztály párosai is ellátogatnak hozzánk, bízom benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a II. Hell Diósgyőr Rallyn is R5-ös dömping lesz. Idén a DVTK Stadion lesz a központ, itt fog működni a verseny - és a sajtóiroda, valamint a létesítményünk biztosítja a szervizpark területét is. A tavalyihoz hasonlóan a ceremóniák, a díjkiosztó ünnepségekre is itt állítjuk fel a dobogót. A nézők számára ez egy olyan helyszín lesz, ahol az egész mezőnyt láthatják, találkozhatnak a pilótákkal és a navigátorokkal és több látványossággal is készülünk, vasárnap például gyermeknapi programokkal.

Fotó: Csoma Arpad

A futam versenykiírása hamarosan nyilvános lesz, a nevezési időszak zárása után pedig az is kiderül, hogy a különböző bajnoki osztályokban mekkora mezőny várható. A II. Hell Diósgyőr Rallyval kapcsolatban folyamatosan frissülő tartalmakat talál az esemény hivatalon honlapján, a diosgyorrally.hu weboldalon, valamint a közösségi médiában is.

Fotó: Csoma Arpad