Bár a betakarítási munkákat jelentősen hátráltatja a csapadékos időjárás, a talajok feltöltődése jól halad, egyre mélyebb rétegekbe is jut a nedvességből. Az őszi kalászosok vetéséhez jó magágyat lehet készíteni, és a frissen kelt repce fejlődéséhez is adott a nedvesség. A hét elejétől számíthatunk a csapadék esélyének csökkenésére - írja az OMSZ legutóbbi agrometeorológiai elemzésében.

Késnek kicsit

- A napraforgó betakarításába kis mértékben beleszólt a csapadékos idő, de szakvélemények szerint még 100 milliméter "elférne", hogy teljesen helyreálljon a talaj nedvességtartalma - fogalmazott Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Jelenleg belvizes terület nincs, mi éppen most értünk ki a napraforgóföldre és kezdjük a munkát - tette hozzá. A vetést már van, aki elkezdte sőt, a rozs már ki is kelt néhol, ha minden jól megy október közepére minden, így a búza is földbe kerül - fejezte ki reményét az elnök.

A nyári növények betakarítási munkáit a csapadékos időjárás késlelteti. A kukorica és a napraforgó termése a nyári csapadék függvényében nagyon vegyes képet mutat az egyes országrészek között. Nyugaton, délnyugaton, ahol a nyár első felében még aránylag kedvező volt a talajnedvesség, nem annyira rossz a termés, mint a keleti országrészben, ahol nagy területen egyáltalán nem termett semmi. A kukoricát sokfelé már a nyáron lesilózták. Miskolc térségében többnyire egy-egy cső van a kukoricán, ezek pedig jellemzően rövidek és hiányosan berakódottak. Az augusztus 20-a óta érkező csapadék hatására a repcét már kellően nedves talajba lehetett elvetni, és azóta is szépen fejlődnek az állományok. Az őszi kalászosok vetéséhez, a jó magágy készítéséhez is megfelelő nedvesség áll rendelkezésre a talajokban. A csapadékos időben azonban a gyomok is gyors növekedésnek indultak, és a gombás megbetegedéseknek is kedvez a megnövekedett páratartalom.

A hét első napjaiban csökken a csapadékhajlam, kevesebb helyen, főként északkeleten valószínű eső, szerdától pedig országszerte száraz időre van kilátás.