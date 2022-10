A Monaj Község Önkormányzata számára nyújtott 28,89 millió Ft európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt keretében az épület külső határolószerkezeteinek utólagos hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése mellett az energiafelhasználás csökkentése érdekében napelemes rendszer telepítése is megtörténik.

A projekt során a Polgármesteri Hivatal komplex energetikai fejlesztése valósul meg.

A beruházás alapvető célja egyrészt az épület energetikai minőségének jelentős javítása, valamint az akadálymentesítés megvalósítása. A Polgármesteri Hivatal kiemelkedően rossz energetikai állapotú, így felújítása indokolt. A fejlesztés keretében az épület külső határolószerkezeteinek utólagos hőszigetelése és a nyílászárók cseréje mellett a fűtés korszerűsítése, valamint az energiafelhasználás csökkentése érdekében napelemes rendszer telepítése valósul meg. Mindemellett a projekt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez is hozzájárul.

A korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épület környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó költségek csökkentéséhez. Ez hosszú távon az önkormányzat költségvetésére is pozitív hatással lesz, hozzájárul a fenntartható fejlődés megvalósításához, indirekt módon pedig az ország energiaimport-függőségének csökkentéséhez is. A fejlesztés eredményeképpen a település lakossága az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű és valamennyi fogyatékosságra kiterjedően akadálymentesített épületben veheti igénybe. A projekt megvalósításával a településkép és a Monajon élők életminősége egyaránt javul.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.