Az általános szárazság okán nagyobb az esély rá, hogy a kisebb tüzek elterjednek, illetve, hogy az emberi gondatlanság és felelőtlenség katasztrófába torkollik. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a lakosság érzékenyítésére törekszik, amelynek része a rendszeresen kiadott tűzvédelmi teszt.

A lépcsőház nem tároló

- A teszt elsősorban a megelőzésre igyekszik felhívni a figyelmet és tudásbázist is biztosít. Az érdeklődők még tovább bővíthetik ismereteiket az országos és a megyei katasztrófavédelem honlapján található információs anyagokból. Ez különösen fontos lehet manapság, amikor sokan a fa tüzelésre állnak át - hívta fel a figyelmet Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

„A sorrendben a 27. kvízben szereplő kérdések idén szeptemberben az égés kialakulásának feltételeire, a meggyulladt olaj helyes oltására és a füstérzékelőkre vonatkoznak. Emellett körbejárják a társasházak közlekedőinek, lépcsőházainak használatára vonatkozó előírásokat, valamint foglalkoznak a szüret után aktuális kérdéssel, a mustgáz veszélyeivel” – írja portálján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, ahol maga az online teszt is megtalálható. - A tűzvédelmi szabályok lefektetik, hogy minden közlekedőt, lépcsőt és folyosót éghető anyagtól mentesen kell tartani. Tárgyakat, szobanövényeket pedig csak úgy szabad itt tárolni, hogy azok ne akadályozzák a menekülés lehetőségét – tudtuk meg.

Szalonnát azt süthetünk

Minden időszaknak megvannak a sajátos káresetei: tavasszal és nyáron a szabadtéri tüzek, fűtési időszakban pedig főleg a lakóingatlanokat érintő tűzesetek.

- A kültéri tüzek szinte kizárólag emberi tevékenységgel hozhatók összefüggésbe. Többször előfordult már, hogy a tarlóégestés szabadult el, vagy a száraz fű gyulladt be, ami a közeli lakóingatlanokat is veszélyeztette. Ezért kérjük azt a lakosságtól, hogy minden esetben tartsák be a tűzgyújtási tilalom szabályait, illetve nagyon körültekintően végezzék ezt a tevékenységet. A kerti hulladékégetést a tűzgyújtási tilalomtól függetlenül pedig mindenhol a helyi önkormányzat szabályozza. A kertben, magánterületen történő szalonnasütésre, bográcsozásra, vagy grillezésre nem vonatkoznak ezek az előírások – emelte ki Dojcsák Dávid.

Aktuális a kéményseprés

A lakástüzek kialakulásában is nagy szerepe van a figyelmetlenségnek.

- Gyakori, hogy kályhából, vagy vegyes tüzelésű kazánból parázs esik ki és a környezetében tárolt hulladék, gyújtós, vagy lomb fog tüzet. A másik veszélyforrás pedig az, hogyha a kémények nincsenek megfelelően karban tartva. Érdemes a fűtési időszak előtt kérni az ingyenes kéményseprést. A másik komoly probléma a szén-monoxid felhalmozódása lehet, ami bár tüzet nem okoz, de a lakók fulladásához vezet. A szén-monoxid színtelen szagtalan gáz és mérgező. Nem lehet érzékelni, hogyha valakinek felhalmozódik az otthonában. Tehát életkortól függetlenül bárkire veszélyt jelenthet, különösen, hogyha az időjárási körülmények miatt ritkábban szellőztet. A szén-monoxid mérőket olyan lakásokban érdemes felszerelni, ahol nyílt égésterű készülékeket használnak. Egy beépített akkumulátoros készülék élettartama akár egy évtized is lehet, úgyhogy maximálisan megtérül, hogyha beruházunk rá – hangsúlyozta a tűzoltó százados.