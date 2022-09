Változtak az iskolákban a coviddal kapcsolatos járványügyi szabályok. Az intézményvezetők levelet kaptak a Belügyminisztériumtól, melyben a covid-szabályok enyhítéséről írnak. Többek között arról, hogy most már nincs különbség oltatlan és oltott diákok között. Mint ismeretes, az elmúlt tanévben, ha az egyik osztályban koronavírussal fertőződött meg valamelyik tanuló, akkor az oltatlan társai is karanténba kerültek. A Belügyminisztérium arról is tájékoztatta az oktatási intézményeket, hogy a kontaktszemélynek számító diáknak, ha nincsenek tünetei, ötnapig kell maszkot viselnie, de nem kell karanténba vonulnia. Otthon maradni csak annak kell, akinek a covid-tesztje pozitív lesz. Egy hét után azonban újra mehet iskolába, mert gyógyultnak számít. Azonban, ha már a negyedik napon nincs láza és a légúti tünetei is megszűntek, valamint, ha az antigén gyorstesztje vagy a PCR-tesztje negatív, az ötödik naptól újra járhat közösségbe.

Nincs fertőzött

– Hál’ Istennek jelenleg nincsenek koronavírusos diákjaink – mondta lapunknak Nagy György, a felsőzsolcai Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója. – A nyár végén sok covidos megbetegedésről tudtunk diákjaink körében, de akkor még nem volt tanítás. Amióta elkezdődött a tanév, tudtommal nincs fertőzött gyermekünk. Szoros kontakt sem volt még senki, így egy diákunknak sem kell hordania a maszkot. Felső légúti megbetegedések előfordulnak, de nem tömegesen, tehát járvány nincs. Az új szabályokat azonban kissé lazának tartom – tette hozzá az igazgató.

Mint mondta, testhőmérsékletet már nem mérnek az iskolában, de az egyéb járványügyi szabályokat elővigyázatosságból megtartották. A kézfertőtlenítés és a padok, bútorok folyamatos fertőtlenítése megmaradt.

Nagy Györgytől azt is megtudtuk, az elmúlt tanévben, a szigorú szabályok idején bizony nem voltak könnyű helyzetben az iskola pedagógusai. Olykor rendkívül nehéz volt számontartani, hogy aznap melyik osztályból hány diák van az iskolában, épp az osztályszintű karanténok miatt. Előfordultak olyan napok, amikor a fél évfolyam hiányzott, vagy hogy egy-egy osztályban csak négy diák járt iskolába. Problémát jelentett az is, hogy ebben az időszakban nem volt online oktatás. Bizony, emiatt most vannak olyan tanulók, akik lemaradtak. Nekik szükségük lenne a pótlásra, ismétlésre, azonban a jelentős mennyiségű új tananyag ezt nemigen teszi lehetővé, vázolta az igazgató.

Nőni fog

A kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban van egy pár covidos tanuló, de ők a megfertőződésük előtt épp nem jártak iskolába, így nem kellett intézkedéseket hozni, tudtuk meg Balla Árpádtól, az intézmény igazgatójától. Az új covid-szabályokat már ő is áttanulmányozta, és aszerint járnak el.

– Felső légúti megbetegedések folyamatosan vannak, főleg a mostani, hűvös, párás időben. Mivel ritkábban lesznek nyitva az ablakok, valószínűleg a koronavírusos diákok szám is nőni fog, hiszen gyorsabban terjed majd a vírus. Az iskolánkban nincs kötelező hőmérés, és a kézfertőtlenítés sem kötelező, de a bejárat közelében ott van a fertőtlenítő, bárki használhatja. Azon gondolkodunk, hogy ha nő a fertőzöttek száma, akkor kötelezővé tesszük a kézfertőtlenítést. Fertőtlenítőnk van bőven, úgyhogy újra tudjuk tölteni a flakonokat. Egyelőre azonban még nincs szükség a szigorúbb szabályokra – jelezte az igazgató.

Magas átoltottság

Az elmúlt tanév náluk is nehezebben telt, mint a covid-mentes években. Azonban, mivel magas volt a diákok átoltottsági aránya, nem kényszerültek egész osztályok karanténba. A gimnáziumban főleg a hatosztályos képzésre járó, fiatalabb diákok kapták el a fertőzést. Azonban a hiányzás miatt nem maradtak le a tanulásban. A pedagógusok ugyanis használják az online felület adta lehetőségeket. Fölteszik a megfelelő felületre az óra anyagát és a feladatokat, hogy a hiányzók ne maradjanak le. A szülők is látják, hogy hol tart a gyermeke, milyen feladatokat kell megoldania. Ha pedig valamelyik diák lemarad egy-egy anyagrésszel, vissza tudja keresni az tudnivalókat, sorolta Balla Árpád.