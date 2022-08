Az Avas megújításának fontos részeként alakítottak ki egy soknemzedékes, aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosító parkot a Horváth-tetőn. A város apraja-nagyja igyekezett, igyekszik is kipróbálni a sokrétű szórakozást nyújtó komplexumot, amely a legkisebbeknek (4 éves korig), a kicsiknek (4 és 12 év között) és a kamaszoknak (12-16 év) kitűnő lehetőségeket nyújt. Gondoltak az utcai, extrémebb sportokat kedvelőkre is, de jut közösségi tér az idősebbeknek is, sőt a gazdik is bátran elhozhatják kutyáikat az ügyességi pályára. Mindez szép és példa értékű. De...

És a „de” mögött most nem az áll, amelyet már többen, több fórumon megemlítettek, hogy a parkkomoplexumhoz nem tartozik semmilyen mosdó, vagy illemhely, ami joggal elvárható lenne. A helyzeten keveset javít a parkoló mellé elhelyezett két mobil vécé.

Nem bírta a ragasztó

Szóval a „de” mögött inkább a következők állnak. Alig telt el az első hét a Horváth-tetői park életében, amikor jelentkeztek az első hibák. Katonaviselt emberek zsargonjával élve a járdákon több helyen „tankcsapdák” vannak. A közlekedési utak ugyanis kavics felületűek, amelyet tömörítés után egyfajta ragasztóréteggel láttak el, így a felülete kemény, szilárd. Addig marad azonban ilyen, amíg valami, vagy valaki fel nem sérti a felületet. Az másik kérdés, hogy valójában kit és mennyit kellene kibírniuk ezeknek a járófelületeknek.

De kétségtelen (mint a mellékelt képen is látható), hogy komoly gödrök keletkeztek valamilyen behatás, vagy kivitelezési hiba (?) miatt. Ha ezekbe a gödrökbe belenyúl kézzel az ember, akkor azt a bizonyos kavicsos sódert morzsolgathatja az ujjai között.

De nem is ez benne a lényeg, hanem az, hogy ezek a normál fényviszonyok között sem mindig könnyen szembetűnő „tankcsapdák” balesetveszélyesek: könnyen lehet a találkozásból bokaficam, vagy - rossz esetben - törés. Szükség lenne ezeknek a kátyúknak a mihamarabbi kijavítására, illetve olyan dolog kitalálására, ami bizonyossá teszi, hogy ilyen nem történik a jövőben a járófelületekkel.

Ilyen gödrök éktelenkednek a járdán



Szétpereg a a járófelület

Az eső mossa

Aztán jött az eső, ami egyébként mindenki várt (Ha a májusi eső aranyat ér, akkor már valahol a gyémántnál tartunk). Mindenki várt, kivéve azt a bizonyos szabadidőparkot, amely nem volt felkészülve, vagy inkább felkészítve az égi áldás fogadására. Az ezen a héten hétfőn délután leeső nagy mennyiségű csapadék a földre érve - érdemi elvezetés hiányában - folyt, amerre látott. Az eredményt ugyancsak képpel lehet érzékeltetni, a víz magával vitte a földet is, így helyenként sárréteg borítja a szebb napokat megélt járdát, lépcsőt. Az egyik szabadtéri kondícionáló eszköz használatához például minimum gumicsizmára van szükség, mert méretes pocsolya veszi körül. A kisebbeknek kialakított játszótéren az egyik azonosítatlan játszóeszköz megtelt zavaros, homokos vízzel, latyakkal. Feltehetően nem ez az eredeti funkciója.

Hordalék takarja a lépcsőt



Javítása halaszthatatlan

Van tehát mit javítgatni az egyébként többre hivatott szabadidőparkon, amit érdemes is lenne mihamarabb megtenni, hogy ne romoljon az eszközök állaga és az emberek - kicsik és nagyok - szívesen menjenek oda és ne keserű szájízzel távozzanak. Segítene a helyzeten valamiféle állandó felügyelet: működő kamerarendszer, vagy városi rendészek. Utóbbiakat minap láttunk is fent a kilátó mellett. Onnan viszont nehéz belátni a teljes parkrendszert.