A Jövő Mobilitása Szövetség jól átgondolt, előretekintő és a városi közlekedés várható változásait szem előtt tartó, átfogó szabályozást sürget az elektromos rollerekre. A szövetség közleményében emlékeztetett arra, a hatályos jogszabályok alapján az elektromos roller - amelyből becslések szerint nagyságrendileg 50 ezer darab van használatban Magyarországon - továbbra sem kategorizálható, az eszközhöz egyelőre nem dolgoztak ki egységes szabályozást. 2020-ban a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy ítéletében kimondta, hogy „amíg az elektromos roller jogszabályi kategorizálása nem történik meg, addig használójával szemben sem a segédmotoros kerékpárra, sem a kerékpárra, sem a gyalogosokra vonatkozó KRESZ-szabályok alkalmazása nem lehetséges” - írja az infostart.hu

Nem szankcionálható?

Mindez azt jelenti, hogy a feltételrendszer hiányában az elektromos rollerekre hatósági szankciókat sem lehet alkalmazni, ugyanakkor a közlekedésben részt vevőkre, a közlekedés biztonsága érdekében nem csupán a KRESZ, hanem más jogszabályok is vonatkoznak: a büntető törvénykönyv ittas járművezetésre vonatkozó rendelkezései adott esetben az elektromos roller vezetőjére is kiterjeszthetők - figyelmeztettek.Vannak olyan kölcsönözhető vagy bérelhető, közösségi elektromos rollerek, amelyek használatára a bérbeadó cégek már most is előírnak feltételeket. A szervezet szerint az elektromos rollereket például balesetek során muszáj kategorizálni. Ilyen esetekben az adott hatóság vagy gyalogosnak tekinti a közlekedőket, mivel az e-roller szabályozás híján nem tekinthető járműnek vagy egy iránymutatás alapján segédmotornak tekinti.

Kevesebb autó, jobb levegő

Jövő Mobilitása Szövetség javaslata szerint egy jól átgondolt, előretekintő és a városi közlekedés várható változásait szem előtt tartó, átfogó szabályozásra lenne szükség, hogy ki lehessen használni ezen eszközök zsúfolt városokra gyakorolható jótékony hatásait: kevesebb autó, jobb levegő, végeredményben pedig nagyságrendekkel csökkentett karbonlábnyom. A szövetség úgy látja, hogy az ideális állapot az lenne, ha csak úgy vehetne részt bárki a közlekedésben, ha ismeri a közlekedési szabályokat.

Hasznos lenne, ha ennek meglétét egyben feltételként határozná meg a KRESZ, ahhoz hogy valaki kerékpárra vagy rollerre pattanjon és részt vegyen a közlekedésben. Szabály ugyan nem írja elő a védőfelszerelések használatát az elektromos roller esetében, de ezek viselése ugyanakkor erősen ajánlott. A sisak életet menthet, így ideális lenne, ha a leendő jogszabályban a kerékpáros szabályokkal egyezően, lakott területen kívül, esetleg ezt kiegészítve 18 év alatt általánosan is kötelezőnek tekintenék - áll a közleményben.

Több az ittas e-rolleres

A Manninger Jenő Baleseti Központ (országos baleseti intézet) szakmai munkacsoportja tavaly márciustól októberig gyűjtötte, hogy hány páciens érkezett a sürgősségi ügyeletükre kerékpár-, roller, illetve elektromos roller baleset után. Bodzay Tamás orvosigazgató közölte az adatokat a Népszavával, melyek szerint bő hat hónap alatt mintegy 1553-an szenvedtek balesetet. A legtöbb sérült (1115) kerékpározott, 296-an e-rollereztek és 142-en mechanikus rollert hajtottak. Míg a kerékpáros sérülteknek csak a 4 százaléka, a rolleresek 6 százaléka, addig az elektromos rolleresek 27 százaléka, azaz több mint negyede volt ittas.