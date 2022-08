Számos közösségi poszt és cikk jelent meg azzal kapcsolatban, hogy az iskolák energiaellátása nem lesz biztosított a következő tanévben, ezért többen már a digitális oktatást vizionálták, mint lehetséges opciót. Minden híresztelés ellenére az intézmények már javában készülnek a tanévkezdésre.

„A baloldali álhírekkel szemben minden közoktatási és köznevelési intézményben rendben meg fog kezdődni szeptember 1-én az oktatás” – mondta el a HírTV Napi aktuális című műsorában dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, aki azt is hangsúlyozta, hogy minden alapot nélkülöz az az állítás, hogy a kormány online oktatásra készülne a tanévben, vagy hogy majd nem lesz fűtés az intézményekben.

„Az első olyan tanévre készülünk, ahol nem kell járványügyi intézkedésekkel számolni feltétlen, hiszen már csak a vírus gyengébb változata van jelen, így minden biztosított a jelenléti oktatásra” – húzta alá a köznevelésért felelős államtitkár, aki az is kiemelte, hogy iskolák energiaellátása biztosított lesz, minden ezzel ellenkező állítást álhírnek nevezett dr. Maruzsa Zoltán.

Nem számítanak fennakadásra

„Ahogy az előző tanévet is végig vittük jelenléti oktatással, így a mostaniban is erre számítunk” – nyilatkozta a Borsod Online-nak Vízkeletiné Juhász Judit, a Nemzeti Pedagógus Kar megyei elnöke, a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója. Azt is elmondta, hogy a körülmények is adottak a jelenléti oktatáshoz és semmilyen iránymutatást arra nem kaptak, hogy bezárhatnának az oktatási intézmények.

„Mérvadónak lehet tekinteni, amelyek a kormányinfón elhangzottak az iskolakezdéssel kapcsolatban, miszerint a közintézményeknek működnie kell, mint ahogy a szociális intézményeknek és az egészségügyi intézményeknek” – hangsúlyozta Vízkeletiné Juhász Judit, aki arra is rámutatott, ha ez esetlegesen többletforrást is igényelne, azt nagy valószínűséggel biztosítani fogják az iskolák számára. Az intézményvezető arra is rámutatott, hogy nagy segítség a mostani helyzetben az, hogy rengeteg energetikai korszerűsítés ment végbe a megye számos intézményében. „A mi iskolánkban egy teljes körű energetikai korszerűsítés ment végbe, amely csökkenti a rezsiköltségeket az intézményünk esetében” – mutatott rá az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, aki azt is elmondta, hogy a szerencsi tankerület esetében számos iskola újult meg az elmúlt években hasonló módon.