Forgács Zsófia nagy örömmel tudatta szerkesztőségünkkel, hogy nagyon büszke a hallgatókra.

– Újabb nagyon szép eredményeket sikerült elérnünk két csapatunkkal is egy országos irányítástechnikai programozó versenyen – újságolta el szerkesztőségünknek a Miskolci Egyetem Automatizálási és Infokommunikációs Intézetének tanársegédje. – Az egyik csapat tagjai már egy korábban említett versenyen is részt vettek, ezen a versenyen pedig aranyérmesek lettek. A másik csapatunk összesítettben 7. helyezést ért el a 25 részt vevő csapatból, illetve a Siemens-különdíjat is megnyerte. Ez azért sikerült nekik, mert Siemens gyártmányú PLC-vel ők szerezték a legtöbb pontot – nyilatkozta.

Újítottak a versenyen

A PLC-versenyt a szerb Palicson rendezték meg, ez volt a huszonkilencedik az Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Versenyek sorában, amit a Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület (FIOM) írt ki idén. Most először mérkőzött meg egymással külföldön a huszonöt csapat. Külföldi hallgatók is részt vettek benne, így a megmérettetés háromnyelvű volt: magyar, angol és szerb. A versenyzők BSc és MSc nappali tagozatosak voltak, a miskolciak pedig villamosmérnök-hallgatók.

Az első napon az elméleté volt a főszerep, a másodikon azonban a gyakorlaté: egy robotkarral történő összetett rakodási feladat PLC-vezérlését valósították meg. A harmadik napon pedig egy szimulált technológia PLC-vezérlése volt a feladat, amely komoly kihívások elé állította a versenyzőket.

Jó hangulatú verseny volt

Fotó: olvasónk

Az East Side Programozók nevű csapat 1. helyezést ért el, Berta István Zoltánnal, Majoros Ákossal és Tóth Bálint Gáborral. A csapattagok PLC-t, vásárlási utalványokat, pénzt és lehetőséget kaptak programozói tanfolyamra.

Régóta várt a csapat erre a versenyre.

– A mi szakmánkban ez a legnagyobb presztízzsel bíró verseny – nyilatkozta Majoros Ákos, a nyertes csapat egyik tagja. – Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, ha jó eredményt akarunk elérni, ugyanis a legjobb egyetemekkel szemben mértük össze a tudásunkat. Ennek ellenére a cél a győzelem volt, amelyet szerintem teljesen megérdemelten meg is szereztünk 22 év után a Miskolci Egyetem számára. Ez a verseny nem csak a nyers tudásról szólt, több volt annál. Kevés idő alatt és kevés tesztelés mellett kellett megoldani a feladatokat, amely minden PLC-programozó számára nagy kihívás. Büszke vagyok a csapatra, hiszen a 25 csapatból álló mezőnyben a legjobban teljesítettünk. Ez megmutatta számunkra, hogy nagyon jó úton járunk, egyértelműen helyünk van a szakmában, és még sokra lehetünk képesek a jövőben. A 7. helyezést bezsebelt Mevill csapat tagjai, Bódi Bence László, Németh Sándor és Ritter Csongor PLC-t és egy szervóhajtást nyertek.