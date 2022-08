Bónusné Nánási Regina eddig 25 ezer forintot költött, de szerinte még 20 ezret biztosan rá kell szánnia az iskolakezdésre. Anna lánya most megy elsőbe, de megvárja, mit mond majd a tanító néni az első szülőin, mert feleslegesen nem akar bevásárolni. Az ő iskolájukban egy bizonyos fajta színes ceruzát, illetve ugyanilyen márkájú festéket és gyurmát kérnek, így az osztályból senkinek nem lesz másfajta – például sokkal drágább – felszerelése.

Fel sem bontották

- Sok olyan dolgot vásároltunk össze az elmúlt évben, amit nem is használ a gyerek. Erről Szabóné Orsolya nyilatkozott nekünk. - Vannak olyan műanyagollók, számolókészletek, amik most is bontatlanul állnak otthon, így én már megtanultam, hogy csak a legszükségesebbeket veszem meg, mert úgyis szólnak majd az iskolában, hogy mire van szükségük. Temperát és festéket például nem kell vennem idén, mert jó a tavalyi – tette hozzá.

Valóban érdemes megvárni az első szülőit, ahol pontosan elmondják, milyen felszerelésre van szükség. Az általunk megkérdezett tanítók is türelemre intenek. Az elsősök füzetei ugyanis másfélék, mint a többi évfolyam írásra alkalmas lapjai, így nem ajánlják, hogy az elsősök szülei túl sokat költsenek olyan eszközökre, amik nem is kellenek majd. Ráadásul nagyon sok tanárnak és tanítónak vannak egyedi kéréseik. Sokszor az iskola honlapján, vagy hirdetőtábláján is kint van, hogy mire van szükség iskolakezdéskor, ezt is érdemes tanulmányozni.

Alapcsomagok

Az alsósoknak biztosan kell tisztasági felszerelés, amelybe egy kis törülköző, fogkefe, kis fogkrém, szappan, kézfertőtlenítő és pohár kerülhet. A tornacsomag nem okoz nagy fejtörést, ha az ember tudja, milyen szín az alapkövetelmény az iskolában, de sok helyen az oviból megmaradt – feltéve ha nem nőtte ki a gyerek időközben – ruhákat is elfogadják. Kulacs és uzsonnadoboz – ez a két kellék is klasszikus velejárója lett az iskolának, ráadásul környezetkímélő, zöld megoldás.

A táska az egyik legnehezebb kérdés, hiszen milliónyi lehetőség közül választhatnak a szülők ár, méret és divat szerint. A drágább árkategória pedig nem biztosíték arra, hogy évekig jó lesz majd. Érdemes más, iskolakezdésben tapasztal szülőktől tanácsot kérni, ezt mondják a szakemberek. A nagy, könnyű szerkezetű, klasszikus iskolatáska általában azonban jó választás lehet.