Az ingyenes koncertek tarkította fesztiválon kezdő és amatőr zenészek, civil közösségek és irodalmi színpadok műsorait is láthatja a közösség. A péntektől vasárnapig tartó Szinva Örökség Napok záró programja vasárnap este fél 8-kor a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjével ér majd véget a Szinva teraszon, este 9-kor pedig az Erzsébet téren Szabó Balázs Bandájának koncertjével zárul majd az ingyenesen látogatható program.

Programokról részletesen itt olvashat.

Közösségépítés

Szombaton a közösségi munkáé lesz a főszerep, amelyhez 10 önkormányzati képviselő is felajánlotta segítségét - pártálásásuktól függetlenül – szerveznek hídfestést és pataktisztítást képviselői területeiken.

- Van egy patakunk egy különlegességünk, amit gyakran folyónak is gondolunk – mondta Veres Pál, Miskolc polgármestere, a Szinva Örökség Napok fővédnöke. - Ez a városnak egy olyan tengelye, amely összeköti és átöleli a települést. A polgármester szólt arról is, hogy szeretnének nagyon sok városlakót elérni, egyes városrészéket külön-külön is megszólítani, kisebb közösségeikkel együtt. - Miskolc értékeit „felfűzve, saját identitásunkat is erősítve – tette hozzá.

Egyedülálló a maga nemében ez a kezdeményezés, mert aktív közösségeket szólít meg, közösségi cselekvésre ösztönöz, amelyben a színpadi programok látogatása mellett bizonyos tevékenységek mentén is találkozhatnak majd a városlakók. Erről Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere, a Szinva Örökség Napok szakmai védnöke beszélt. Szólt arról is három fontos terület köt össze a hagyományteremtő fesztivál: Miskolc kulturális és természeti örökségét, benne a

Bükk és a Szinva, ami a város számára az életet adó környezetet jelképezi, emellett pedig a közösségek részvételével azt a koncepciót jeleníti meg, hogy a város stratégiai kérdéseiről a városlakók részvételével döntenek.