Megrendezte idén is a „Szedd magad!” levendulaszüretet a nagyrozvágyi önkormányzat. A bodrogközi település szépen kiépített központját már évek óta díszíti a levendulamező, amelyet látvány- és élmény­elemekkel gazdagítottak az évek során. Ezúttal is sokan éltek a levendulaszüret lehetőségével, miközben meg is vásárolhatták a helyiek által készített levendulás termékeket, valamint megkóstolhatták a levendulás süteményt és szörpöt, továbbá a szintén helyben sütött kenyérlángost.