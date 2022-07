A Zsidó Világkongresszus budapesti igazgatói ülésén június végén dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is látogatást tett. Bejelentette, hogy a kormány anyagilag támogatni fogja a miskolci zsidó rituális fürdő (mikve) felújítását – olvasható a Mazsihisz (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) honlapján.

Szeretnénk, hogy a felújítás legkésőbb 2022 decemberéig elkészüljön - Markovics Zsolt

A vallásos élet fontos része

– A rituális fürdő a mindennapos, hagyományos zsidó élet egyik legfontosabb része volt régen és ma. Ez a vallásos zsidó életet szolgálja minden tekintetben. A különböző tisztulási szertartások alkalmával használatos – mondta Markovics Zsolt, a Miskolci Zsidó Hitközség főrabbija. – A Kazinczy utcai zsinagógához tartozó fürdő az udvaron lévő egyik melléképületben található, és az elmúlt évtizedekben tönkrement. Ezt szeretnénk felújítani és a közösség igényeinek megfelelően átépíteni. A mélyen vallásos haszid zsidó emberek, akik azért jönnek hozzánk, hogy az Avasi izraelita temetőbe kilátogassanak, szintén igénybe vehetnék a rituális fürdőt. A helyi vallási turizmust is szolgálná a fejlesztés. A látogatóközpont, az imaház és a zsinagóga mellett a mikvét is be tudnánk mutatni mint turisztikai attrakciót azoknak a vendégeinknek is, akik nem tudják, hogy ez hogyan működik. A közeljövőben fogunk tárgyalni a Mazsihisz igazgatójával a tervekről és a kivitelezésről, illetve a beruházás költségeiről, amelyre a keret rendelkezésre áll. Szeretnénk, hogy a felújítás ne húzódjon el, hanem legkésőbb 2022 decemberéig elkészüljön.