Hidasnémeti község egyik legforgalmasabb közösségi színtere a művelődési ház. Az itt zajló kulturális, művészeti, szociális programok szinte a teljes lakossági igényt lefedik. A művelődési ház, illetve a különálló könyvtár épületének állaga nagyon leromlott, külső homlokzata korszerűtlen volt, már nagyon szükséges volt a felújítás - mondta el Becse Csaba polgármester.

A Magyar Falu segítségével

A Magyar Falu Program pályázatainak köszönhetően zajlanak a felújítási munkálatok: a művelődési házon a külső teherhordó falak és a födém szigetelése történik meg, a rendezvényterem felett cserélődik a tetőfedés. A könyvtár épületén szintén a homlokzatot hőszigetelik, emellett cserélik a nyílászárókat.

Az úgynevezett Hungarikum pályázat segítségével egy bemutatótermet is kialakítanak: kiállító szekrényeket, paravánokat, kiállítási kellékeket - sorolta a polgármester. A művelődési ház felújítása többcélú fejlesztés: egyrészt a helyi lakosság számára egy korszerűbb, minél több igényt kielégítő ingatlan fog rendelkezésre állni, másrészt a korszerűsítéssel a helyben dolgozók munkakörülményei is javulnak.

„A művelődési házban rengeteg rendezvényt szervezünk, ezért fontos a korszerűsítés, felújítás. A helyi rendezvényeink, a képzések és a nemzetközi szintű rendezvényeink egyik állandó helyszíne. A településen működő csoportok központjaként is szolgál, hiszen heti rendszerességgel használja minden civil szervezet, klub, csoport: kézműves foglalkozások, tánccsoportok, színjátszó csoport. Többek között itt rendezzük meg az idősek napját, vagy a nőnapot. A Hidasi Napok egyik fő helyszíne is ez, és hosszú évek óta ez az épület ad helyszínt a különböző egészségügyi szűréseknek, véradásoknak is, valamint itt kapott helyet a települési értéktár bizottság első kiállítása is” - összegezte Becse Csaba.