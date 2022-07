Varannai Dani szüleivel Bekecsről érkezett, árulta el ottjártunkkor. Jövőre megy harmadikba és nagyon szeret mozogni. Anyukájával rendszeresen fut. Mindketten indultak is versenyen. A mama a hosszabb távon, Dani a gyerekek között startolt. Már előre bejárta a pályát, és izgatottan várta az indulást.

A gönci illetőségű Rohály Brigitta és unokatestvére, Gombár Benedek Péter a játszókertben mulatta az időt. A kisfiú négy éves és mindent ki szeretne próbálni a három nap során, tudtuk meg tőle. Pénteken az ugrálóvár és a körhinta volt soron, szombaton az ügyességi programok következtek. Természetesen a gyerekprogramokra is készült - a Kalamajka és a Csiribiri bemutató kötelező darab.

A rendezvény utcája telve volt árusokkal. Édességet, emléktárgyat, egészségmegőrző termékeket kínáltak többek között az árusok. Nem maradhatott el a baracklekvár készítésének a bemutatója sem, ehhez autentikus vörösréz bográcsot használtak. Zuzkóné Kiss Marianna avatott be a rejtelmekbe: "a főzés előtti nap alaposan meg kell tisztítani a barackot. A hibás részeket kivágva belőle, a magot eltávolítva. Lemérjük és a barack súlyához képest kilónként harminc deka cukrot adunk hozzá. Állni hagyjuk, időnként kicsit megforgatva, összenyomkodva. Másnap nagy, vagy kis adagokban ki lehet főzni. A gönci baracknak az adja a zamatát, hogy savanykás is, meg édes is egyben" – tudtuk meg. Rengeteg munka van benne, sokat kellett füstölni, locsolni, hogy ilyen termés legyen – tette hozzá Zuzkoné Kiss Marianna.

Már délelőtt a kellékek összeállításával készült a Kalamajka Bábszínház műsorára Fehér Sándor. Az okoska botocska klasszikus volt műsoron és nagyon elégedett volt a nézőtéri körülményekkel. Ez már fél sikert jelent – fogalmazta meg. Az előadást László Attila fellépése követte, majd a Dupla KáVé és Köteles Cindy lépett színpadra.