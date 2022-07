A látogatók így például megismerhetik a korabeli fegyverek, öltözetek, ételek, zenék, játékok világát és a mesterségek - például hadmérnök, a seborvos, borbély, csiszár, valamint füvesasszony munkájának - fortélyait, sorolta az igazgató.

Hozzáfűzte: az ostromhétvége végre ismét betöltheti azt a szerepét, amelyre eredetileg is létrehozták, vagyis egyesíti magában a kikapcsolódást és a művelődéstörténeti ismeretterjesztést. Megemlítette azt is: a korábbi résztvevő csapatok közül több megszűnt a pandémia alatt, de idén új résztvevők is érkeztek a pataki programra.

Rangja van

Balatoni Imre, a Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta: az elmúlt két évben, a pandémia alatt végre volt idejük a háttérmunkával is foglalkozni. Egyebek mellett kutatásokat végeztek ez idő alatt és azok eredményei alapján készítették el új felszereléseiket – közölte. Mindezek mellett tudományos-ismeretterjesztő fotósorozatot állítottak össze a 17. századról, amelyet az interneten tettek közzé. Meglátása szerint el kell telnie egy-két évnek ahhoz, hogy a múltidéző csoportok élete is visszatérjen a régi kerékvágásba. Hozzáfűzte: a pataki rendezvény nagy presztízsnek örvend a hasonló események között, ugyanis tisztán a történelmi korok felidézéséről, hiteles bemutatásáról, az újrajátszásról szól és nincsenek olyan kísérő rendezvények, amelyek nem illenek ebbe a tematikába és gondolkodásmódba. Éppen ezért a meghívott csapatok örömmel vesznek részt a programsorozaton.