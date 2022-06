Tíz hét. Nagyjából ennyit kell megoldani. Két hét napközis tábor, egy hét ott­alvós tábor, két hét a na­gyinál, egy hét a rokonoknál. A fennmaradó időben meg majd lesz valahogy. Lesz még nyaralás is a családdal, hiszen a szülők is mennek valamikor szabadságra. A lényeg, hogy a gyerek biztonságban, jó helyen legyen, jól érezze magát, és lehetőleg még fejlődjön is, mondjuk az úszásban vagy a lovaglásban, vagy még sorolhatnám hosszasan, hogy mennyi mindenben.

A tematikus napközis táborok a gyermekmegőrzésen túl többletet is adnak. Persze a különleges szolgáltatásoknak ára is van. Pedig néha pont elég lenne egy fagyizás hűsölve az árnyékban, a játszótéren hintázni, hogy lengesse a hajunkat a szél, vagy szaladgálni mezítláb a vízzel fellocsolt betonon. Gyermekkorunkban ilyesmikkel is töltöttük az időt a nyári szünetben, és jó volt. Ma már lehet, hogy ez kevés, mert az élmény, akár egy habos sütemény, habzsolva az igazi.