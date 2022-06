Abban az értelemben, hogy megnyílnak a pincék az érdeklődő közönség előtt, nem volt egyedi a település életében, mert ugyan volt már hasonló a pünkösdi ünnepek vagy a Szent Vencel-­búcsú környékén, ám rendszertelenül, lehet mondani, hébe-hóba.

Egy új, a helyi Oroszlános Borbirtok kezdeményezésének köszönhetően ez a program rendszeressé válik. Márton Péter, a borbirtok vezetője elmondta érdeklődésünkre, hogy mint főszervezők, szeretnék, ha Tállya lenne az első Tokaj-Hegyalján, ahol mind a négy évszak helyet adna a gasztronómiával, koncertekkel egybekötött programnak, magyarul egy évben négy alkalommal.

Fejlődésre álltak be

– Lehetőséget kínálunk a bort kedvelő nagyérdeműnek, hogy pohárral a kezükben sétáljanak végig a településen, jobbnál jobb pincéket, pincészeteket felkutatva, megismerve. Most iskolazárásra tettük a rendezvényt, kipróbáljuk, mennyire megfelelő ez az időpont a nyári programnak. A „Tali Tállyán” elnevezésű eseménytől azt reméljük, hogy majd évről évre nagyobb szabásúvá válik, szeretnénk, ha minél több borászat csatlakozna – mondta Márton Péter, aki hozzátette, nem volt könnyű meggyőzni a borosgazdákat a rendezvényt illetően, az újdonság mindig nehézségekkel jár. – Akik most kevésbé voltak motiváltak, látják majd, hogy van siker, reméljük, tradíció lesz belőle. Most húsz borászat vett részt az eseményen, s vannak kézműves-, alkotótáboros partnereink, akik szintén megnyitották kapuikat a rendezvény ideje alatt a közönség számára – jelezte Márton Péter, az Oroszlános Borbirtok vezetője.

(A borítóképen: Alkalom a koccintásra | Fotó: SFL)