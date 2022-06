Ki ne emlékezne rá, hogy tavaly tavasszal és nyár elején mekkora közfelháborodást keltett Miskolcon a le nem vágott magas, gazos fű, amely még a megyeszékhely frekventáltabb területein is eluralkodott, a gaz és a gyom állt nyerésre.

Megtorpant a folyamat

Idén kicsit előrelátóbb volt a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., és a tavalyihoz képest úgy két héttel korábban, már április 11-én hozzákezdett a fűnyíráshoz. Sikerült is a város ünnepnapjára elfogadható körülményeket kialakítani a frekventáltabb zöldterületen. Azóta azonban megtorpant a folyamat.

Gazos gócpontok

Vannak jócskán olyan helyei a városnak, ahol csak ritkán fordul meg fűnyíró brigád. Van olyan terület is, amely kifejezetten szégyenteljes állapotban van. Ilyen az Ellipsum fürdő környezete is: ha körbejárjuk, azt látjuk, hogy magasra nőtt a fű, és gaz uralkodik a kerítés mentén. Az Avasi lakótelepen vagy a Búza tér környékén is vannak gazos, magasfüves gócpontok, vagy a Gömöri téren, amely azért is ellentmondásos helyzet, mert itt van a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. egyik bázisa, ahonnan a közmunkások szoktak elindulni végezni a város köztisztaságát segítő tevékenységüket.

A fűnyírással kapcsolatban kérdéseket tettünk fel a polgármesteri hivatal sajtóosztályának. Más dolgok mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyibe kerül idén a fűnyírás, ez mennyivel több (kevesebb), mint tavaly. Kérdeztünk az ehhez a tevékenységhez rendelkezésre álló dolgozói állományról, gépekről, eszközökről. A fűnyírás ütemtervéről és a végrehajtás helyzetéről is kértünk tájékoztatást.

Végül közérdekű adat­igénylés keretében a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője, Osváth Zoltán válaszolt, de például arra a kérdésünkre, hogy mennyibe kerül a fűnyírás, nem adott választ. Megtudtuk viszont, hogy a város intenzív kategóriájú közterületein hat, az első kategóriájúakon négy, a külterjes területeken kettő, a gondozatlan területeken pedig egy fűnyírást, illetve az utóbbi esetében kaszálást terveznek az őszig tartó nyírási idényben.

Van, ahol még nem vágtak

Az ügyvezető tájékoztatása szerint az ütemterv teljesítése kérdéseink feltevésének időpontjában a következőképpen alakult:

„Az intenzív kategóriájú területeken a harmadik, első kategóriájú területeken a második, a külterjes kategóriában az első kaszaláson vannak túl.” Az úgynevezett gondozatlan területeken – a közlés szerint – nem kezdték el még a zöldterület ilyetén rendezését. Nem sikerült azonban megtudnunk, hogy ezek a kategóriák voltaképpen a város mely területeit fedik le konkrétan, vagy akár példaszerűen.

„Gépparkleltár”

A fűnyírást 46 saját állományú munkavállalóval és 31 fő közfoglalkoztatottal végzi a társaság, ők kezelik a fűnyíró traktorokat és a kisgépeket. A munkát 19 fő „ponyvás” dolgozó segíti a balesetek és károk megelőzésének érdekében. A szállítást három önrakodó darus tehergépjármű végzi. A „kaszálék” összegyűjtésében részt vevő munkavállalók száma változó. 2020. januárhoz képest 4 darab ISEKI fűnyíró traktorral és 5 darab TYM traktorral nőtt a gépállomány. Ebben az évben beszereztek még 9 hagyományos tologatós fűnyíró gépet is. Három Ferrari fűnyíró és 1 darab ISEKI traktor került ki a fűnyírást végző gépek köréből. Idén összesen 21 kistraktorral, 1 nagytraktorral, 78 fűkaszával és 29 tologatós fűnyíróval végzik a fűnyírást Miskolcon.

Veszélyben a kedvenceink

Elég csak az állatorvosokat vagy a gazdikat megkérdezni, hogy bizonyossá váljon, a gazos, nagy fű karbantartása egyáltalán nem csak esztétikai kérdés. Nemkívánatos rágcsálók alkalmi élőhelyeivé alakulnak át ezek a területek. A nyár elejére egyre több füves helyen fordult termőre az úgynevezett toklász, amely az ­egérárpa néven ismert kalászos gyomnövény megszáradt, széteső kalászának darabkája. Ezek az alattomos darabkák nagyon nagy veszélyt jelentenek házi kedvenceinkre, különösen a sokat sétáló, fűben szívesen bóklászó kutyákra. Séták alkalmával a fűből alattomosan a szőrzetbe kerülő toklászok éles, tűszerű elülső részükkel képesek a bőrbe furakodni, és a bőr alatt haladva komoly szövetroncsolást, szövetkárosodást okozhatnak. A gyógyulás fájdalmas, hosszadalmas folyamat.

(A borítóképen: Ilyen helyek jócskán akadnak Miskolcon)