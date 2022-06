Ugyanezt erősítette meg Kissné Kovács Ildikó is: „Mindennap erre járok, mert a kutyát erre sétáltatom, az a tapasztalatom, hogy az évek során nagyon sokat romlott a lépcsők állapota.” Azt is hozzátette, hogy ugyan volt pár helyen felújítás, de meglátása szerint szinte az összes lépcső felújításra szorul. „Fentebb több helyen megoldották a problémát, komplett lépcsőket, korlátokat újítottak fel, számomra érthetetlen, hogy erre a részre miért nem figyelnek jobban, szerintem ez a rész is nagyobb figyelmet érdemelne” – mutatott rá Kissné Kovács Ildikó. Az üggyel kapcsolatban kerestük az illetékes Városgazda Nonprofit Kft.-t, de az Észak lapzártáig nem kaptunk választ a feltett kérdéseinkre.

Kérdéseink a Városgazda Nonprofit Kft.-hez

– Tervezi-e a cég a lépcsők rekonstrukcióját?

– Mikorra valósulhat meg a felújítás?

– Milyen ütemterv szerint tervezik meg a felújítási munkálatokat a városrészben?

(A borítóképen: Ráférne a felújítás a lépcsőkre)