Hagyományteremtő céllal, először kapcsolódtak be a sajókazai közösségek a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért tízéves országos programba májusban, amelynek célja, hogy szemétszedési akciókkal megtisztítsa hazánk településeit.

– Nagyon sikeres volt a helyi akció, ezért a jövőben is szeretnénk majd részt venni a rendezvénysorozaton. Hatvan résztvevő kapcsolódott be a településről – annak ellenére, hogy szerda délelőtt tartottuk az eseményt –, ami minket, szervezőket is kicsit meglepett – mondta Lévai Ákos, a csapatokat összefogó Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. – Az általános iskolából két osztály vett részt a hulladékgyűjtésben. Emellett a Sajókazai Őszikék Nyugdíjas Egyesület tagjai, a helyi nappali szociális központ közössége, a kosárfonóink, a Szalézi-FETE civil szervezet, a polgármesteri hivatal dolgozói, illetve a művelődési ház munkatársai. A tevékenységet célzottan végeztük. A Petőfi utcát és a község Felsőnyárád irányába vezető szakaszát tisztítottuk meg. A résztvevők számára zsíros kenyérrel és teával készültünk.

Egyre tisztább község

Nemcsak a környezettudatosság fejlesztése, hanem a közösségépítés szempontjából is fontosak az ilyen programok.

– A település rendezettnek mondható a közfoglalkoztatottak napi szintű munkája révén. A gócpontokat az önkormányzat saját költségen tartja tisztán. A lakosság többsége már átállt szelektív hulladékgyűjtésre, és úgy látom, hogy kevésbé szemetelnek, mint régebben. Viszont mindig akadnak renitens emberek. A szemléletformálás csak hosszú távon eredményes, emiatt vontuk be az iskolásokat is. Ha egy-két gyereknek ettől megváltozik a gondolkodása, már sikeresek voltunk. Még az idén szeretnénk elmenni velük hasonló célból a helyi hulladékkezelőhöz – fejtette ki a művelődési ház igazgatója.

