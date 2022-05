A mezőkövesdi civil szervezet közgyűlésének első napirendi pontjában a tavalyi évi beszámolót hallgatták és tárgyalták meg a tagok.

Pap Bernadett, az egyesület elnöke beszélt például a pandémia nehézségeiről, az előző évi rendezvényekről, melyek közül kiemelkedett a Matyóföldi Folkhétvége, emellett napközis táborokat és tanfolyamokat is tartottak, valamint a Matyó Rózsa Ünnepét is megemlítette. A tánc­csoportok vezetői, képviselői is beszámoltak az előző évről és idei tervekről. Pap Bernadett az idei évi lehetőségek és feladatok közül kiemelte például a bútorfestők konferenciáját, a Matyó Húsvétot, a Kisjankó Bori-hímzőpályázatot, valamint a Matyóföldi Folklór­fesztivált, amit idén július utolsó hétvégéjén rendeznek meg. Szó esett a ­Mesterségek Ünnepéről, valamint a Matyó Népművészeti Egyesületet érintő jubileumokról és nyertes pályázatokról is.

Elfogadott jelentés

Ezenfelül a tagság a tavalyi beszámoló mellett elfogadta a 2021-es közhasznúsági jelentést. Az indítványok, javaslatok napirend után baráti beszélgetéssel zárult az esemény.