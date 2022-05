A Miskolc-Tetemvári Református Egyházközségben régi hagyomány, hogy ilyenkor tartják a konfirmációs vizsgát, amely a 13-14 éves fiatalok egyházhoz tartozását erősíti meg, és feljogosítja őket arra, hogy úrvacsorát vegyenek. A konfirmációs fogadalomtétel a legtöbb protestáns gyülekezetben pünkösd előtt egy héttel, az első úrvacsoravétel pedig pünkösdkor történik.

Csatlakoztak az egyházhoz

– A Máté evangéliuma legvégén és az Apostolok cselekedeteiben is olvasható a Megváltó mennybemenetelének leírása. Ehhez kapcsolódik a missziói parancs és a keresztelés sákramentumának szerzése. Ez azt jelenti, hogy mielőtt Krisztus felvitetett a menny­be, kiküldte a tanítványait, hogy tanítsák és kereszteljék meg az embereket – mondta Almási Ferenc, a Deszkatemplom lelkipásztora. – A református egyházban az elmúlt évtizedekben kialakult, hogy a pünkösdöt megelőző héten tartják a konfirmációt. A konfirmáció jelentése a heidelbergi káté szerint: „Hitünk megerősítése a Szentlélek által.” Pünkösdkor pedig a Szentlélek kitöltetését és az egyház születésnapját ünnepeljük. A konfirmációkor következik be, amire a keresztelés alkalmával a hívő szülők fogadalmat tesznek, hogy úgy nevelik és neveltetik a gyermeküket, hogy később önállóan tesz vallást hitéről a gyülekezet előtt. Nálunk azért alakult ki az áldozócsütörtöki konfirmációs vizsga, mert a fogadalomtétellel együtt nagyon hosszúnak bizonyult az alkalom. Idén tíz konfirmandusunk tesz vizsgát. A fiatalokból mostanra közösség formálódott. Két hete grillezéssel avattuk fel a parókia megújult tetejét a tetőteraszon. Felnőttkonfirmációt is szoktunk tartani a Keresztkérdések evangelizációs kurzushoz kötődően virágvasárnap.