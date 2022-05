Ez annál is inkább indokolt volt, mert az úton fel és le gyalogosok százai hömpölyögtek, köztük számtalan gyerek, babakocsisok, de kerekesszékesek is, és örömmel láttuk, hogy egészen idősek sem riadtak vissza a túrától, ha lassabban is, de felküzdötték magukat a Majális parkba. Ahol két évet, a járvány miatti kihagyást követően igazi „békebeli” rendezvény, tömeg és hangulat várta az embereket. A Miskolci Kulturális Központ által szervezett program tíz órakor kezdődött, szinte már hagyománnyá vált módon, a miskolci mazsorettek bemutatójával, akiket a Vaga Banda gólyalábasok felvonulása követett. Az egész napos műsorban volt májusfadíszítés, tajcsibemutató és számos koncert a gyerekzenétől az Ildi Rideren át az est fénypontjáig, Szűcs Judith koncertjéig.

Programok egész napra

A gyerekeknek meg minden, mi szem szájnak ingere, az édességektől az ugrálóvárakon át a lézerharcig. Ha a családok felszerelkeztek elég naptejjel és pénzzel, akár az egész napot kint tölthették a lurkókkal a Csanyikban, annyi volt a lehetőség a kikapcsolódásra. Nem mondhatjuk, hogy az árak extrémek lettek volna, ma itt tartanak: egy sima lángos 600, gyros 1600, a kürtőskalácsból a kicsi 1200 forint volt. Egy rendkívül innovatív ötlet, hogy egy szem krumplit, ha spirálisan sütnek meg, el lehet adni 500 forintért.

A munka ünnepének mintegy mellékeseménye volt a Csanyikban a Munkáspárt megemlékezése és koszorúzása. Fülöp József Istvánné, a párt Borsod megyei pártszervezete elnökének ünnepi beszédéhez időnként jócskán adta a ritmust a dob és a baszszusgitár. Az elnök asszony megemlékezett arról, hogy a munkásmozgalom 1890. május elsejétől ünnepli ezt a napot, Magyarországon pedig 1946-ban lett nem kötelező ünnepnappá. Ma azonban már a magukat baloldaliaknak valló politikai erők és a szakszervezetek sem ünneplik – mondta.