A Föld napja alkalmából nagyszabású szelektív szemétgyűjtési akciót hirdetett meg a tiszakeszi önkormányzat. Sipos Imre polgármester elmondta, már évtizedekkel ezelőtt németországi munkája során megismerte és a magáévá tette a szelektív hulladékgyűjtés ügyét mint a környezet megóvásának fontos módszerét. Az azóta eltelt időszak alatt is prioritást élvezett ez a település irányításában, most még inkább rákapcsoltak.

– A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön – hangsúlyozta felhívásában a polgármester. – Sokszor és sok helyen elmondom, mennyire fontosnak tartom a környezetünk védelmét. A Facebook-oldalon is rendszeresen találkozhatnak az illegális szemétlerakók felszámolásáról szóló posztokkal. Folyamatosan tisztán tartjuk nemcsak a településünket, hanem a határban lévő szemétlerakókat is megszüntetjük, Tiszakeszi és Mezőcsát között rendszeresen összeszedik a szemetet a közfoglalkoztatottak. Éppen ezért kérek arra mindenkit, hogy környezetünk védelme érdekében a szemetet a hulladékelszállító céggel vitesse el, ne a környezetet károsítsa vele. A 21. században már lehetőségünk van kulturált emberek módjára tisztán tartani környezetünket, sőt a hulladék szelekciójára is, hiszen minden második héten a szelektív hulladék külön elszállításra kerül, ami szintén környezetkímélő ­megoldás – magyarázta Sipos Imre.

Már eddig is sokan vitték be elektronikai hulladékukat. Fotó: PH

A polgármester szerint mivel a Földre nekünk kell vigyáznunk, hogy gyermekeink megörökölhessék tőlünk, fontos a tudatos, környezetkímélő szemlélet, amely igazából csak egy kis odafigyelést igényel. Ha már csak a szelektív hulladékgyűjtésre odafigyelünk, azzal is sokat tehetünk környezetünkért, és nagyon fontosnak tartja, hogy gyermekeinket a szelektív hulladékgyűjtésre tanítsuk, hogy ők majd a gyermekeiknek adhassák tovább a Földet.

Nem a Tisza-parton a helye

Az elektromos hulladéknak és a veszélyes hulladékoknak is vannak gyűjtőhelyei, ahol kellő körültekintéssel „ártalmatlanítják” a hulladékot. Ezeknek a helye nem a Tisza-parton, a határban vagy a Kocsortoshoz vezető úton van, hangsúlyozta.

– Az utolsó órában vagyunk, még talán most megfordíthatjuk azt a folyamatot, amellyel hosszú évtizedeken keresztül az ember kizsákmányolta és lassan tönkreteszi a Földünket. A Földből csak egy van. Ha „elromlik”, nincs helyette másik, és mi talán már nem éljük meg, de gyermekeink, unokáink életét lehetetlenítjük el, ha most nem vigyázunk a bolygónkra – emelte ki bejegyzésében.

– Éppen ezért egészen május 6-ig Tiszakeszi Község Önkormányzata hulladékgyűjtési akciót hirdetett: az önkormányzat udvarára a tiszakeszi lakosok díjmentesen behozhatják az elektronikai hulladékokat (tv, számítógép, hűtő), a veszélyes hulladékokat (akkumulátor), illetve a gépkocsiabroncsokat, melyek elszállításáról szétbontásuk után az önkormányzat fog gondoskodni – tájékoztatott Sipos Imre.

(A borítóképen: A Föld napján indult a kezdeményezés. Fotó: PH)