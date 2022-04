A húsvét évek óta kiemelt időszak a turizmus tekintetében hazánkban, de világviszonylatban is.

A kereszténység legnagyobb ünnepén sokan felkerekednek, hogy új utazási élményeket szerezzenek. A hosszú hétvégét kihasználva a magyarok nagy része elutazik valahová kikapcsolódni.

Ez a kiemelt időszak kedvez a belföldi szállásadóknak, hiszen többnyire az országhatárokon belül maradnak az utazók.

Kedvelt célpontok a wellness-szállodák, illetve a gyógyfürdők közelében lévő szállások, ezek a helyek kelnek el a leghamarabb.

A húsvét előtti hetekben nehéz a turisztikailag frekventált városokban és azok környékén szabad szobát találni. Utánajártunk, hogy megyénkben mely települések a legvonzóbbak, illetve három éjszaka – egy hosszú ünnepi hétvége – eltöltése mennyire terheli meg a pénztárcát.



Nincsenek kevesebben



Mivel az utóbbi két évben a pandémia miatt nem volt lehetőség az utazásra, idén igyekeznek bepótolni a lemaradást a családok.

A három legismertebb, magyar nyelven elérhető internetes szálláskereső portál ajánlatait összehasonlítva arra a következtetésre jutottunk, hogy némiképp emelkedtek az árak 2021-hez képest, ennek ellenére azonban nem lankadt az érdeklődés.

A régió kiemelt desztinációja Miskolctapolca, a Bükk hegység települései, de Borsod-Abaúj-Zemplén híres fürdővárosai is vonzóak, mint Mezőkövesd és Bogács.

Szintén sokakat vonz Sárospatak, nem csupán természeti és építészeti szépségei, de kulturális kínálata miatt is, vagy Tokaj-Hegyalja, ahol köztudottan erős a gasztroturizmus.



Húsvét előtt szinte lehetetlen



Miskolc továbbra is rendkívül népszerű az utazók körében – mondta Kupcsik Sarolta, a Tourinform Miskolc irodavezetője. Ők ugyan szállásokkal közvetlenül nem foglalkoznak, azonban tippeket, ötleteket tudnak adni a turistáknak. Sokan az utolsó pillanatban keresik fel őket, de ilyenkor többnyire már nem tudnak szállást találni. Még egy normál hétvégén sem, nemhogy húsvétkor – tette hozzá az irodavezető. Abban a szerencsés helyzetben van a megyeszékhelyünk, hogy a pandémia alatt sem állt meg az idegenforgalom. Hiszen a Bükk, az erdő közelsége, Lillafüred látnivalói és a fürdők miatt is sokan érkeztek felfedezni a környéket.



Népszerű és kelendő



Húsvétkor mindig telt ház van, így ezúttal is – tudatta Jacsó Zoltán, a Bogácsi Thermálfürdő Kft. ügyvezetője. Kivéve persze a 2020-as és 2021-es lezárás időszakát. A strand területén lévő szálláshelyeken és a lakókocsik számára kialakított kempingben rekordot döntöget az idei látogatottság, még az átmeneti és máskor kevésbé forgalmas téli időszakban is sokkal többen voltak, mint korábban – hangsúlyozta az ügyvezető.

Külföldi vendégeik is szép számmal érkeznek, főként Lengyelországból és Szlovákiából, de magyar családok is. Elsősorban hétvégére koncentrálódik a forgalom, de hétköznap sem üresek a szobáik és apartmanjaik. Hozzátette: egyelőre nem érződik a szomszédunkban zajló orosz–ukrán háború hatása. Az árak még megfizethetőek úgy is, hogy a húsvét mindenhol kiemelt időszaknak számít, ez nem tartja vissza a pihenésre vágyókat – összegezte a szakember.

Alátámasztandó a turisztikai szakemberek véleményét úgy tűnik, valóban lankadatlan az utazási kedv egyelőre.

Az interneten tájékozódtunk, vannak-e, s mennyiért szabad szállások megyénkben a húsvéti hosszú hétvégén két főnek három éjszakára.

A kínálat rendkívül széles, de leginkább csak árak tekintetében, hiszen szabad hely már nemigen akad.

Miskolctapolcán hotelben vagy vendégházban kicsit több mint ötvenezer forintból lehetne megszállni, apartmanban akár háromszázezret is kérnek ennyi időre.

Sárospatakon találtunk szobát emeletes ágyakkal 36 ezer forintért három éjszakára, de frissen felújított, modern vendégházat is 120 ezerért.

Az átlagos Borsod megyei apartmanár két főnek hatvanezer forint, míg egy ötfős családnak két kicsi és egy nagyobb iskolás gyermekkel ugyanez nagyjából 120 ezer forintos ráfordítással vehető igénybe.

Közkedvelt és sokak számára pénztárcakímélő megoldás az airbnb, vagyis amikor egy egész lakást vagy apartmant ad ki a tulajdonos, de ezek között is széles a skála. Hiszen a négyezer-ötszáz forintos fejenkénti ártól a kilencvenezres egy éjre szóló ajánlatig minden szóba jöhet Miskolcon.

A tények



Már most több foglalást adtak le a húsvéti hosszú hétvégére, mint 2019-ben ilyenkor. Átlagosan 31 százalékkal drágult egy éjszaka egy fő részére. Eger, Budapest és Gyula szálláshelyeit foglalták eddig a legnagyobb arányban – szerepel a Szallas.hu keddi összegzésében.