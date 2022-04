Fontos szakaszához érkezett az Észak­erdő Zrt. által üzemeltetett Lillafüredi Állami Erdei Vasút átfogó felújítása. A lillafüredi állomáson zöld nyilak tájékoztatják az utasokat, hogy a pénztár ugyan a régi helyén működik, de a vonatra fel- és leszállni most a park túloldalán lehet. Az információkat angolul is kiírták, a külföldi vendégekre is gondolva. Az utasok arról is tájékozódhatnak, hogy április 2-ától a LÁEV járatai a Lillafüred park kitérő és a Dorottya utcai állomás között zavartalanul közlekednek, de rendkívüli menetrend szerint. A felújítási munkák valóban javában folynak. Ottjártunkkor készült a sínpálya ágyazata, egy másik brigád a peron térkövezését végezte, távolabb pedig a sínek fektetésén dolgozott egy újabb csapat.

Hosszabb peron

A turisták által kedvelt erdei vasút felújítási munkálatairól Pintyili Gergelytől, az Észak­erdő Zrt. Lillafüredi Állami Erdei Vasút üzemigazgatójától tudtunk meg többet. – A lillafüredi állomás teljes területe megújul. A kiszolgáló vágányrész, tehát a fővágány, de a mellékvágányok, azaz a deltavágány is a park mögött. A lezárás ideje alatt odaérkeznek a vonatok, ott alakítottunk ki egy ideiglenes vágányt.

Megújul az állomás peronja is, de nemcsak megújul, hanem meg is hosszabbítjuk, és egységes térkövet kap. Erre azért van szükség, hogy megfelelő körülmények között tudjuk majd fogadni a Mikulás-vonatot és egyéb különvonatokat. A lillafüredi állomás felújításának központi szerepe van abban, hogy az utasforgalom a beruházás alatt is folyamatos legyen. Ha itt befejeződnek a munkák, akkor a kivitelező fordítani tud, és az alagúttól egészen a Majláthig terjedő szakaszon folytathatja. A Majláth-telephely ugyanilyen stratégiai fontosságú volt, ott a belső vágányhálózat már 75 százalékban módosult és átalakult – jelezte az üzemigazgató. Elmondta, hogy jelenleg a Dorottya utca és Lillafüred között közlekedik a kisvonat, amint a tájékoztató táblák is hirdetik.

Zökkenőmentesen

A tervek szerint április végén, május elején át tudják adni a megújult és megszépült állomást. Fontos, hogy a közeljövőben a főúti útátjáró is teljesen átépül, megkapja a nagyelemes, úgymond nagyvasúti rétegrendet. Csakúgy, mint ahogy a majláthi és a Csanyik-völgyi útátjáróknál is megtörténtek ezek az átalakítások.

– A munkálatok eddig zökkenőmentesen folytak, az anyagok beszállítása sem akadozik, a vállalkozó az ütemterv szerint halad. A nyári időszakban ismét változás történik. Akkor Lillafüred és Garadna között közlekedik majd az erdei vasút. Ezalatt a vállalkozó az alsó szakaszt építi, éppen azért, hogy mire jön a tél, a Mikulás-vonat teljes egészében az új pályán tudjon közlekedni. Az őszi időszak lesz a beruházás végső állomása, akkor újul meg a tó fölötti pályaszakasz is. A teljes kivitelezés száz százalékig állami forrásból történik, 4,3 milliárd forintos projektről van szó. Mára befejeződtek a magasépítészeti munkák, a gördülőállomány, azaz a kocsik és vonójárművek fejlesztése, megújultak az utasfogadó épületeink, a Dorottya utcai ki is bővült, de felújítottuk a kiszolgálóépületeket is, a Majláth-telephelyen a kocsiszínt és a műhelyépületet. Itt komplex magasépítészeti munkákat kellett végezni. Megújították a C–50 típusú mozdonyt, és korhű kialakítást kapott a speciálisan a LÁEV részére gyártott Mk48 típusú dízelmozdony – sorolta az üzemigazgató. Hangsúlyozta: nagyon szeretné, ha már ebben az évben végig lehetne utazni az erdei vasút teljes szakaszán.