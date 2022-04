Tizenegyedik alkalommal írta ki pályázatát a Let’s Colour Településszépítő Egyesület, melyben várja a hazai iskolák, óvodák, kórházak, önkormányzatok és aktív közösségek jelentkezését. A pályázók idén is jelentős nyereményre számíthatnak, a tét nem kevesebb mint 800 négyzetméter kültéri vagy beltéri falfelület kifestésére elegendő színes falfesték. A pályázatokat az egyesület weboldalán május 13-ig nyújthatják be a résztvevők.

A Let’s Colour egyesület projektjében bármely közösség vagy társadalmi csoportosulás elindulhat, akik tevékeny részt akarnak vállalni környezetük megszépítésében. A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan két kategóriában várják a jelentkezéseket, a tízezer fő alatti, illetve a tízezres lélekszámot meghaladó települések idén is külön csoportban versengenek. A pályázat nyerteseinek a festéshez szükséges mennyiségű festék mellett a grafikai tervek elkészítését, a munka szakmai koordinálását, valamint a szakértői támogatást is biztosítja, az akciót pedig a közösségek önkénteseivel együtt valósítják meg. A nevezés feltétele, hogy a megújítani kívánt kültéri vagy beltéri falfelületet – mely az adott közösség életében központi szerepet tölt be – a pályázó biztosítsa.

A pályázatok május 13. 12 óráig tölthetők fel a www.letscolour.hu weboldalra. A jelentkezés sorrendje nem számít az elbírálás során, a megadott határidőn belül bármikor el lehet küldeni a pályázatokat. Ezután két héten keresztül lehet szavazni a benyújtott pályázatokra 2022. május 16-tól egészen május 27-ig. Az itt leadott online szavazatok kategóriánként 3-3 pályaművet juttathatnak a döntőbe. Ezt követően egy szakmai zsűri a korábbi szavazatok számától függetlenül választja ki mindkét kategória nyertes pályázatát. A végső eredményhirdetésre május 30-án kerül sor. Azoknak a döntősöknek se kell csüggedniük, akik nem nyerik meg a pályázatot, ők értékes vigaszdíjként 50-50 liter színes, Dulux falfestéket kapnak. A pályázat nyerteseinek legkésőbb 2022. augusztus 15-ig kell megvalósítaniuk a festéseket.

A színek varázslata

„Az a legfőbb célunk, hogy derűt vigyünk a hétköznapokba, és minél több embernek tudjuk bemutatni a színek varázslatos erejét. Hiszünk abban, hogy együtt nemcsak a kedvelt tereket, hanem a közösségek életét is pozitívan tudjuk befolyásolni a színek segítségével” – mondta Nagy Gergely, a Let’s Colour Településszépítő Egyesület szóvivője.

Hozzátette: „Évről évre csodálattal tölt el bennünket, hogy milyen nagy erejű összefogást tapasztalunk egy közös cél, például egy iskola, egy ebédlő vagy egy szürke betonkerítés megszépítésének érdekében.”

A Let’s Colour Település­szépítő Egyesület 2011-es alapítása óta eddig több mint 25 ezer négyzetméternyi elszürkült és leromlott falfelületet varázsolt színessé országszerte, csaknem 2500 önkéntes segítségével. A tavalyi felhívásra rekordmennyiségű, összesen 143 pályázat érkezett, amire a 2 hetes szavazási időszak alatt közel 73 ezer szavazatot adtak le. A szervezők idén hasonló mértékű érdeklődésre számítanak, érdemes tehát időben felkészülni a pályázatra.

(A borítóképen: Egy korábbi nyertes pályázat megvalósítása)