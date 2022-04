Lőrincz Katalin a Kolozsvár melletti Méráról érkezett, különleges kalotaszegi népviseletben árulta gyöngy ékszereit. Volt közte fülbevaló, nyaklánc, kokárda. Családjával készítik a dísztárgyakat, és a pandémia előtt rendszeresen jártak vásározni Magyarországra, Sopron, Mohács, Debrecen szerepelt úti céljuk között. A járvány azonban visszavetette a lehetőségeket, nem tudtak ebből megélni, más munkalehetőséget kellett keresniük. Most ismét nagyobb az érdeklődés, bár a korábbi heti rendszeresség helyett jó, ha havonta egy vásárba eljutnak.

Markó Anna az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre jár anglisztika szakra. Nem népviseletben érkezett, anyukáját kísérte el, aki mintegy nyolc éve aktív tagja a Százrózsás Néptáncegyüttesnek. Beszélgetésünk idején is a színpadon szerepelt. Anna is táncolt korábban egy más műfajban, akrobatikus rock and rollban próbálta ki magát, ám az iskola miatt most már nincs erre ideje. Úgy látja egyébként, hogy nagyon népszerűek a helyi néptánccsoportok, egyre több fiatal csatlakozik és leli örömét ebben a hagyomány­ápolásban.

A matyó népviseletben pompázó Roszkos Orsolyához és Kriston Kirához később csatlakozott szintén népviseletben táncostársuk, Besenyei István. A lányok a mezőkövesdi Szent László Gimnáziumba járnak, István pedig a Miskolci Egyetem gépészmérnöki karának mesterszakos hallgatója.

Orsolya egyaránt táncol a Százrózsás Néptáncegyüttesben és a Matyó Népi Együttesben, Kirának ez volt az első fellépése a Százró­zsással.

Már az idejét sem tudják, mikor kezdtek el táncolni, de az biztos, hogy egészen kis gyermek korukban már belevágtak. István is régen műveli a mesterséget, sőt 6 éve már a Matyó Népi Együttesben. Ő is ide járt gimnáziumba, onnan a kötődés, de az egyetemen is ismer táncosokat, akik Miskolcon ropják. A fiatalok egyébként is összejárnak – tudtuk meg –, valójában egy baráti társaságot alkotnak, vannak közös bulizások is. De például közösen az internet segítségével is sajátítanak el újabb táncfigurákat, -lépéseket, amelyeket aztán a táncházakban kamatoztatnak.

