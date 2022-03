Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulójának tiszteletére rendezett belügyminisztériumi ünnepségen a katasztrófavédelem több mint húsz munkatársa vehetett át köztársasági elnöki, illetve miniszteri elismerést, előléptetést, köztük négyen megyénkből. A belügyminiszter kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül Bátorságért érdemjelet adományozott, egyben jutalomban részesítette Bordás András c. tű. főtörzsőrmestert, Kriván Ádám c. tű. főtörzsőrmestert, Répási Róbert c. tű. főtörzs­őrmestert és Kiss Máté tű. őrmestert, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóit, akik egy égő autószerelő-műhelyből a veszélyes gázpalackokat kimentve és a gépjárműveket eloltva megakadályozták, hogy azok felrobbanjanak, és nagyobb káresemény következzen be.