A hagyományőrzés jegyében második alkalommal rendezik meg az Arnótiak Télűző Mulatságát. Tavaly a pandémia miatt elmaradt, de mivel nagyon nagy sikere volt, idén újra megszervezték – mondta Üveges István, Arnót polgármestere. Szombaton 14 órától az általános iskola udvarán, szabadtéren tartják a programokat. A rendezvény fő attrakciója a zsíroskenyér- és forraltbor-verseny, amelyre ez alkalommal a helyi vállalkozókat kérték fel, hogy nevezzenek be. Az ötlet annak idején onnan indult, hogy külföldön egyszer olívaolajos kenyeret kóstolt, és akkor jött rá, hogy ez ugyanaz, mint a magyaroknál a zsíros kenyér, amelynek megannyi változata van – avatott be a polgármester. A meghívásos versenyen bármilyen ízesítéssel nyerő lehet egy csapat, nincsenek szigorú megkötések. A megmérettetés eredményhirdetése után a község kiszebábját is elégetik, hogy elűzzék a telet.

Esküvői szimbólum

A rendezvényen a házasság hetéhez is szerettek volna kapcsolódni. Arnót a lakodalmi kultúra központjává vált az utóbbi években, hiszen lakodalmas napoknak, vőfélytalálkozónak, megyei májuskosár-kiállításoknak ad otthont a település – emelte ki a polgármester. Ezért egy tematikus pályázatnak köszönhetően méretes kovácsoltvas májuskosarat készítettek, amelyet feldíszítenek élő virágokkal, és a rendezvény helyszínén szombaton kiállítják majd. Mivel éppen ezen a napon nem lesz házasságkötés, ezért egy óvodás kislány és kisfiú jelképezi az ifjú párt. A gyermekek közreműködésével szimbolikusan átadják a lakosságnak Arnót hungarikumnak számító májuskosarát, amely ezentúl minden rendezvényükön ott lesz – fejtette ki Üveges István.

A tervek szerint a közel egy méter magas és ötven kilogramm súlyú alkotás központi szerepet tölt majd be a község életében. Hiszen 2017- ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság nemzeti értékké nyilvánította a borsodi májuskosarat és az ehhez kapcsolódó arnóti kiállítást és vásárt.

(A borítóképen: Egy két évvel ezelőtti „versenymű”)