Eddig több mint 7000-en írták alá a nyelvvizsgamentes diplomáért indított petíciót. A kormány még nem hozott döntést az amnesztia meghosszabbításáról, sőt mi több az indítvány mellett a hallgatói önkormányzatok (HÖK-ök) sem álltak ki eddig. Közben a nyelvoktatás kicsit új utakon, de ismét rendben működik.

Online, offline

– Visszaesést leginkább a nyelvvizsgázók terén tapasztaltunk, hiszen újra rengetegen kaptak diplomát bizonyítvány nélkül. A korábbi korlátozások azonban nem léptek újra érvénybe, így most a jelenléti órák ugyanúgy megtarthatóak, mint korábban, tehát a nyelvtanulók egyénileg és csoportokban is személyesen vehetnek részt a nyelvórákon – erősítette meg Karsza Péterné Szalánczi Beáta, a Katedra Nyelviskola Miskolc ügyvezetője.

– Sokan megszerették az online oktatás nyújtotta előnyöket, így az óráink majdnem fele maradt az internetes platformokon. Azoknak a szülőknek, akik eddig tanítás után a gyerekeket hozták-vitték különórákra, most könnyebb a helyzetük, ahogy azoknak is, akik munka után rohantak hozzánk, majd tőlünk haza. Az online tér lehetővé teszi azt is, hogy egy esetleges Covid-pozitív, de tüneteket nem produkáló diák vagy tanár részt vegyen az órákon. Jól emlékszem, hogy évekkel ezelőtt volt diákunk, aki lábtörés miatt kimaradt egy csoportból: a mai rutinunkkal ezt játszi könnyedséggel megoldjuk. Persze vannak, akik ragaszkodnak a személyes jelenléthez, őket nagy szeretettel várjuk, nekünk is felüdülés, ha egy asztalnál ülhetünk a diákkal. Mostanában a nyelvvizsga-előkészítő és céges megrendelőinknél indított csoportjaink a legjellemzőbbek, a lakossági ügyfeleink nagy része viszont egyedül kíván tanulni. Ami érdekes, hogy egyre fiatalabbak a vizsgázók, sok a 14-16 éves diák, akik tényleg megalapozott tudással érkeznek hozzánk – tette hozzá.

– Azt biztosan állíthatom, hogy a szakmánk sem lesz már soha ugyanolyan, mint a Covid előtt. Gyorsan megbarátkoztunk azokkal a felületekkel, amik színesebbé, szórakoztatóbbá és nem utolsósorban kényelmessé tették a nyelvtanulást a virtuális térben. Így nemcsak az online, hanem a jelenléti oktatásnál is sokkal többet használjuk tanár társaimmal az internetet, képernyőt, telefont. Kevesebb a fénymásolat, ami környezetbarát, és a diák sem hivatkozhat többet arra, hogy elhagyta, elfelejtette, otthon hagyta a feladatokat – mondta végezetül az ügyvezető.

(A borítóképen: Egyre többen tanulnak nyelvet online)