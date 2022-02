Prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora így emlékezett: Igazi filos volt, magyar-történelem szakon diplomázott, páratlan műveltsége valamennyiünket lenyűgözött. Memóriája nemcsak az általa művelt tudományra terjedt ki, hanem mindent tudott rólunk is. Kiemelte: a József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár „páratlanul értékes életművet hagyott hátra”, ő volt az, aki igazán beemelte Szabó Lőrincet az irodalmi pantheonba. De Határ Győző emlékezetéhez is nagymértékben hozzájárult, és nagyra értékelte Szabó Magda munkásságát is. Beszéde végén a rektor elolvasta Áder János köztársasági elnök búcsúlevelét.

Többet adott, mint amennyit kapott

L. Simon László Kabdebó Lóránthoz fűződő emlékeit felidézve, Szabó Lőrinc verseit idézve búcsúzott az irodalomtörténésztől. Ő volt az, aki nem rohant, hanem szépen végigjátszotta az élet nagy akadályversenyét, ahogyan Szabó Lőrinc írta A halál csíráival című versében: „Nem futni, – szép lassan kimenni az időből, és folytatni, napra-nap, a lassu meghalást.

– Mérhetetlen energiája és vitalitása megtartó erővel bírt, hatását pedig fokozta az irodalom iránti feltétlen „elszegődése”. Egyéni, jellegzetes stílus, rendkívüli intelligencia és tájékozottság, és maró, kíméletlen humor jellemezte – méltatta Kabdebó Lórántot Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Mint mondta: Sokat tanulhattunk tőle. Leginkább az intellektuális bátorságban mutatott követendő példát. A tanár úr úgy ment el, ahogy élt: többet adott nekünk, mint amennyit kapott tőlünk. Végül kiemelte: Kabdebó Lóránt tanár úr megtette, amit megtehetett, most már rajtunk a sor. Ahogy kedvenc költője írta: „A szín forog, és amit elhagyok, egészítse ki a ti álmotok.” (Gyerekvilág)

A mindig földesista

Fazekas Róbert, a Földes Ferenc Gimnázium igazgatója, hajdan volt földesista diák ekképp emlékezett: ugyanannak az iskolának a falai között, ugyanabban a szellemiségben nevelkedtünk. Valljuk, hogy a tudás örök érték, a szellem, a lélek és a test harmóniája az élet ajándéka. – A tudós Kabdebó Lórántról, a Földes Ferenc Gimnázium öregdiákjáról, tanáráról hamar kiderült, hogy az élete, a sorsa a tanítás, de nem középiskolás fokon – mutatott rá, s így zárta gondolatait: Bármerre járt, büszkén hirdette, közénk tartozik. Mindig földesista marad.

Búcsúzott még Kabdebó Lóránttól Jerzy Snopek lengyel nagykövet, Turczi István József Attila-díjas, Babérkoszorú-díjas és Prima Primissima díjas magyar költő, író, műfordító, a tanítványok nevében mondott beszédet Dunai Mónika országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke, és a család kérésére tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök gyászolókhoz szóló részvétlevelét.