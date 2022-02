„Számos korábbi közös siker után Rátkán már konkrét tervekről és nyertes pályázatokról beszéltünk Tirk Sándorné polgármesterrel. A Gazdaságélénkítő Program keretében hamarosan cukrászda és pékség létesül egy öreg parasztház felújításával, mely nemcsak turisztikailag, hanem a foglalkoztatás szempontjából is fontos, ugyanakkor a nemzetiségi támogatások keretében megújul Rátka rendezvényszínpada, valamint a polgármesteri hivatal belső felújítására is rendelkezésre áll a támogatás. Golopon Angelovics Helga polgármester asszonnyal áttekintettük a benyújtott új pályázatokat, a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program Kistelepülési Fejlesztési Alapjára benyújtott elképzelést és a folyamatban lévő templom felújítási munkálatokat”, számolt be a látogatásról a képviselő.