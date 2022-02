. Utat avattak és a helyi polgárőrséget is teljesen felszerelték Sárazsadányban. Az átadáson dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője elmondta: a rendszerváltás utáni évtizedekben talán a legkevesebb pénz a belterületi utak felújítására jutott. Ezt igyekszik pótolni most a kormány azzal, hogy a Magyar Falu Program keretében és más forrásokból lehetőséget ad ilyen beruházásokra. Ezeknek a támogatási forrásoknak a céltudatos felhasználásával lehet pótolni azokat a kisebb hiányosságokat, amelyek régóta keserítik az emberek életét – közölte.

A képviselő kiemelte: a térségben már hónapok óta zajlik a 37-es számú főút négysávossá bővítése és felújítása, valamint számos közutat is újraaszfaltoznak Zemplén- és Abaúj-szerte. Egy adott település lakói mégis azt szeretnék talán a legjobban, ha a házuk előtti út állapota lenne jó, egy ilyen beruházás zajlott most Sárazsadányban – mondta.

Hozzátette: egy ilyen kistelepülésen a kisebb összegű fejlesztések is komoly hatással vannak az életminőség javulására. Fontosnak nevezte azt is, hogy a helyi polgárőrséget szinte teljesen sikerült felszerelni egy pályázat segítségével. Kiemelte: Zemplénben és Abaújban gombamód szaporodnak a polgárőrszervezetek, amelyek nemcsak nagyon fontos szerepet látnak el a közbiztonság fenntartásában, a rendezvények lebonyolításában, de közösséget is alkotnak. Örvendetes, hogy több helyen fi atalok is szerepet vállalnak ebben a tevékenységben – mondta a honatya.

Felszerelés a polgárőröknek

Ender László, Sárazsadány polgármestere kifejtette: településük két részből áll. Zsadányban – ahol a lakosság többsége él, és egyebek mellett a polgármesteri hivatal is működik – korábban két ütemben az országgyűlési képviselő segítségével már sikerült a szükséges útfelújítást lebonyolítani. A mostani projekt az úgynevezett újsárai településrészen történt, ahol körülbelül 30 éve volt utoljára útfelújítás – tette hozzá. Ehhez közel 17 millió forintot nyertek, amit az önkormányzat mintegy 3 millió forint önerővel egészített ki, így állt össze a beruházás 20 milliós összege – sorolta. Kiemelte: az ott lakók nagy örömmel fogadták a fejlesztést. A rendelkezésre álló összegből az érintett útnak csupán egy részét tudták rendbe tenni, idén más forrásból szeretnék a kimaradt szakaszt is újraaszfaltozni.

A rendezvényen az országgyűlési képviselő átadta a pályázaton elnyert felszerelést a helyi polgárőrségnek is. Pongrácz László, a sárazsadányi polgárőrök elnöke kérdésünkre elmondta: 2020-ban 12 taggal alapították meg az egyesületet, közülük nyolcan járőröznek rendszeresen. Hozzátette: bár a közbiztonság jó a településen, mégis hasznos a tevékenységük, hiszen a megelőzés is fontos. Ráadásul jelenlétük megnyugtatja az idősebbeket. A most átvett felszerelés nagyon sokat segít a polgárőröknek feladataik ellátásában, hiszen a ruházat, a különböző lámpák, az autóra helyezhető fényhíd, az útzárhoz, forgalomtereléshez szükséges fényberendezés, a testkamerák, autókamerák, valamint a két kerékpár komoly beruházást jelentett számukra.

(A borítóképen: Régóta várt útfelújítás valósult meg)