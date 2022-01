Hétfőről keddre 133 új megbetegedést regisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, így eddig összesen 80338 esetben azonosították a vírust.

A beoltottak száma 6 321 039 fő, közülük 6 062 346 fő már a második, 3 423 900 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 6851 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 355 084 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 601 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 176 855 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 137 628 fő. 2689 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 217-en vannak lélegeztetőgépen. Az omikron vírusvariáns már erősen terjed és növeli a fertőzöttek számát, a megerősítő oltás felvételével megelőzhető a betegség súlyos lefolyása. Az oltási akció csütörtökön, pénteken és szombaton is folytatódik. Ma újabb 54 ezer adag gyermek oltáshoz való vakcina érkezett. A negyedik oltás is már kérhető. A karantén ideje 7 napra csökkent – tájékoztat a koronavirus.gov.hu.