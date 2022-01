Ünnepélyes keretek között vehették át az első tanulók azt az új, hó nélkül is működő, lényegében négy évszakos, műanyagból készült pályát, amelyet az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda által nyújtott pályázati támogatásnak köszönhetően a Miskolci Síiskola Kft. épített. A megvalósításhoz szükséges megfelelő lejtőt az Avas oldalában találták meg, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium területén.

Nyitóbeszédében Gramantik Csaba a Miskolci Síiskola Kft. vezetője elmondta, hogy negyven évvel ezelőtt ő maga is egy műanyag borítású pályán kezdte tanulni a síelést, és a sí iránti szenvedély azóta is megmaradt. Az ilyen pályáknak létjogosultságuk van, mert hét közben, tanítás után vagy akár órarendbe illesztve is használható, függetlenül attól, hogy éppen van-e természetes hó, és síélményt ad a mai gyerekeknek. Ráadásul a város kellős közepén. Ahol a többi iskola diákjai is könnyen megközelíthetik. Emlékeztetett: a kétezres évek közepén volt már hasonló tanpálya Miskolcon, amely megszűnt. A város síoktatóinak közössége azóta próbált helyet és lehetőséget találni arra, hogy egy ilyen pályát létrehozzanak, hogy minél több gyerek megtanulhasson síelni. Tavaly megtaláltuk ehhez a társakat és a tökéletes helyszínt. Így valósulhatott meg ez a 80 méter hosszú, 10 méter széles pálya, amely egyszerre három csoport oktatására alkalmas. Akár három éves kortól a felnőttekig.