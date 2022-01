Az Encsi járásban fekvő Litka község is azon települések közé tartozik, melyeknek az elmúlt év végéig nem volt címerük. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával azonban most már Litka is büszkélkedhet ezzel a jelképpel. A települések polgármesterei a közelmúltban vették át címerüket a megyeházán rendezett ünnepségen. Kardos Endre, Litka polgármestere más elfoglaltsága miatt nem lehetett ott, de később ő is a megyeházán kapta meg a település fontos szimbólumát.

– Örülünk a címernek, hiszen ez mindenképpen a kötődést, a hovatartozást szimbolizálja. Amikor tavaly lelepleztük a trianoni emlékművünket, épp arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha a hátoldalán ott lenne a Litka felirat vagy egy címer. Ez az elképzelésem most teljesült. Ha az innen elszármazottak visszalátogatnak a falujukba, többek között ez a jelkép is erősíti bennük azt az érzést, hogy hol születtek, hol nevelkedtek, hol dolgoztak, honnan indultak – fogalmazott a polgármester.

Ezüst pásztor

A címerről elmondta: álló, kék színű csücskös talpú katonai pajzs, melynek zöld területén ezüst pásztor áll botra támaszkodva. Mellette mindkét oldalon ezüst, stilizált fa látható, melyek előtt egy-egy ezüst tehén fekszik. A pajzsot mindkét oldalról ezüst cserfaágak fogják közre, arany makkokkal díszítve, pajzstartó gyanánt. A pajzs alatt ezüstszínű szalag lebeg, „Litka” felirattal.

Megtudtuk azt is, hogy a fő címerkép a község 1852- es pecsétnyomatán látható ábra átvétele, a címertartó cserfaágak pedig részint a természeti környezet értékeit szimbolizálják, másrészt a Cserehát kistájra utalnak, ahol a község fekszik.

Kardos Endre hozzátette: a településen mindig is mezőgazdasági tevékenységből éltek az emberek. Húsz-harminc éve még minden portán voltak háziállatok is, de ma már csak egy-két család foglalkozik ezzel. A növénytermesztés azonban most is jellemző.

(A borítóképen: Litka címere)